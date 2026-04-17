Piden beneficios para los veteranos de Malvinas de Merlo

La relación entre los veteranos de Malvinas que viven en Merlo y la municipalidad de la localidad turística se mantiene en conflicto debido a una serie desaires que la gestión comunal realizó contra los héroes en diversas ocasiones.

La falta de mantenimiento del predio que tienen los excombatientes en la localidad, la ausencia de los servicios básicos en ese espacio y otras actitudes de la gestión del intendente Leonardo Rodríguez tensaron la relación que tuvo hasta el año pasado un dato insólito: para correr en la prueba atlética “Homenaje a los Héroes de Malvinas” que se organiza todos los años, la comuna le cobraba la inscripción a los ex combatientes.

Atentos a esa tirantez y a la necesidad de honrar a quienes defendieron el territorio nacional, concejales opositores presentaron la semana pasada un proyecto de ordenanza que busca ampliar y fortalecer el reconocimiento municipal a los veteranos merlinos.

Para los ediles, la normativa vigente necesita ser actualizada y complementada “para responder a las necesidades concretas que hoy enfrenta el Centro de Veteranos de Malvinas del Valle del Conlara”.

Lucía Miranda, del Bloque Frente Justicialista, Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones, y Daniel Orué, del Socialismo Merlino, son los responsables del proyecto que propone ampliar el universo de beneficiarios e incorporar a los veteranos de guerra continentales, aquellos que si bien no fueron desplegados en las islas sirvieron desde el territorio continental en funciones logísticas y de apoyo.

Entre los nuevos beneficios se destacan la exención del pago del canon municipal para obtener la licencia de conducir, y de todos los trámites municipales. Por supuesto que los funcionarios pidieron porque los veteranos que quieran correr de la prueba que se hace en su honor lo hagan sin tener que pagar, algo que, en rigor, comenzó a regir desde este año.

El proyecto incluye un capítulo específico sobre el mantenimiento de los espacios públicos dedicados a la memoria de Malvinas y de los Veteranos, como plazas, monumentos y placas; y la creación del Fondo Municipal para la sede de veteranos de Malvinas, uno de los puntos centrales.

“El fondo se nutrirá de un porcentaje de los ingresos de la Maratón y a una contribución especial del valor de tasación aplicable a los loteos y emprendimientos inmobiliarios de diez o más parcelas o unidades que se aprueben en el ejido municipal”, dijo Miranda, una de las autoras.