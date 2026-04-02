"Los manyines de Cuyo" arman su peña y las valijas

La canción de autor puntana con tesitura folclórica tendrá una suerte de reunión cumbre y divertida en una peña que promete baile y testimonio. “Los manyines de Cuyo”, “Norte libre” y Daniela Calderón pasarán por el escenario el viernes santo en Pimienta, el bar de Estado de Israel y Ejército de los Andes.

La zona universitaria será musicalizada en la peña “Manyina libre”, que a partir de las 22 recibirá a los tres exponentes locales en un ambiente de guitarreada, “ideal para los bailarines”, según dijo Julián Manrique, cantante de “Los manyines de Cuyo”. “Queremos juntarnos con los artistas que componen canciones y también juntar nuestros públicos”, señaló.

El cuarteto, que completan Manu Yllanes, Emiliano Leyac y Luis Ocampo, está en la presentación de un nuevo repertorio compuesto de escondidos, zambas alegres y carperas y un cierre con cuarteto y cumbia. En el medio, hay algo de humor ya que la banda decidió hace un tiempo combinar la música con el stand up.

“Es un show pensado para entretener –dijo Julián- con momentos de escucha, pero con centro en los bailarines”.

La llegada de “Los manyines...” al escenario de Pimienta ocurre tras un verano muy activo en el que recorrieron Cosquín, Córdoba y otros puntos del país con especial atención en Mendoza, la provincia a la que apuntan conquistar. De hecho, un día antes de la peña en San Luis tocarán en la capital y el sábado, el día posterior, repetirán en General Alvear.

Pero si de extender su territorio se trata, el plan del grupo es aún más ambicioso y planea en julio viajar a Buenos Aires para hacer una serie de recitales en Pergamino y en capital y sumar una gira publicitaria. “Nosotros siempre estamos probando suerte así que nos vamos con toda la expectativa”.

El show del viernes tendrá entradas a cinco mil pesos y la presencia de Norte Libre, que la semana que viene presentará oficialmente su disco “Cicatrices” en el auditorio Mauricio López, y la apertura de Daniela Calderón.

En el restó habrá promociones de tres empanadas fritas y una copa de vino a 10 mil pesos, la media docena y una botella de vino a 20 mil y la docena con la botella a 30 mil. El choripán con la botella se venderá a 14 mil pesos.