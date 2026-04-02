Las mujeres de Malvinas, en guerra contra el olvido: "No pudieron borrarnos de la historia

"Por más que nos quieran callar con un relato falso o un relato no demostrado, cuando uno tiene la verdad, la verdad tarde o temprano llega". Así lo aseguró Alicia Reynoso y seguidamente destacó que la Guerra de Malvinas no fue solo cosa de hombres como está escrito en la historia oficial: “Decenas de mujeres estuvieron los casi tres meses de conflicto bélico con el Reino Unido, aunque las quisieron borrar de la memoria”.

Las mujeres que participaron de la guerra asistieron a los combatientes tanto en tierra como en el mar. Por un lado, siete enfermeras civiles voluntarias embarcaron el 4 de junio y estuvieron en la zona de conflicto, en el buque hospital ARA Almirante Irízar. Luego otras trece fueron ubicadas en el Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia. Éstas últimas pertenecían a la Fuerza Aérea y recibían a alrededor de treinta soldados por día.

Además, hubo otras que se encontraban en las enfermerías de los buques de la Marina Mercante o trabajando en Puerto Belgrano.

Alicia Reynoso fue reconocida como "Veterana de Guerra” de Malvinas, que la convirtió en punta de lanza para las enfermeras restantes de la Fuerza Aérea que siguen luchando por su reivindicación.

“Empezamos a hablar y con las piedras y palos que nos tiraron hicimos la escalera más grande, cuando gané en primera instancia el juicio el 7 de mayo del 2021 para ser reconocidas y después lo logró mi compañera Estela", recordó Alicia