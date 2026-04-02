Los tekis en Merlo, BBK en San Luis y locales en Mercedes

VIERNES

Megabanda, mega show

A menos de tres meses de su explosivo show en Potrero de los Funes, La Konga llega a otra de las grandes ciudades de la provincia. El trío tocará en Villa Mercedes a modo baile en Espacio Mitre, en el ingreso a la ciudad.

El poder de la mente

Con cada vez más adeptos en la provincia, el mentalismo se convirtió en una nueva propuesta de entretenimiento. Leo Funes es uno de los pioneros de esa forma de diversión y presenta su espectáculo “Una noche con el mentalismo”, a partir de las 21:30 en el TEA de 9 de Julio 1431.

Autores en el escenario

La reunión de tres grandes exponentes de la canción folclórica puntana como “Los manyines de Cuyo”, “Norte libre” y Daniela Calderón se celebra en la peña “Manyina libre”, que se realizará en Pimienta, de calle Estado Israel, a partir de las 22:30 con entradas a 5 mil pesos.

Los gritos de plata

25 años de metal y resistencia festeja Angorya, la potente banda heavy que regresará a San Luis para tocar en All right, a partir de las 22.

Amor y pasión

“Los amantes de la cumbia” arman su propia fiesta bailable en Casa Mollo, el espacio que los recibe de manera permanente y que se ha convertido en un reducto para su crecimiento. A partir de las 22:30, con entrada gratis







SÁBADO

Sábado de gloria

“Agitato trío”, un prestigioso conjunto de música de cámara que integran el puntano Juan Pablo Fabré presentará un delicado recital que tiene al folclore argentino como centro. A partir de las 22 en el Centro Cultural Puente Blanco, un espectáculo de gala para una fecha especial.

Solo en el naufragio

Con la promesa de presentar muchas canciones nuevas Federico Olguín, el solista radicado en Villa Mercedes, tendrá un nuevo recital en “La proa”, de General Paz 821 con entradas a 6 mil pesos.

La música es oro

Una muy buena programación tiene el festival que se realizará en Cerro de Oro a partir de las 22: “Los Hermanos Amieva”, “Herencia chamamecera”, Alexis Acosta y Gabi Oviedo son parte de la grilla que completa el Grupo Senda y otros ballets.

Carnaval tardío

Aunque sea en abril, el carnaval de Los tekis sigue de gira por el interior. Esta vez al grupo jujeño se suman para su versión merlina, los salteños de Los Nocheros y Tranka style. La reunión será en el Polideportivo municipal a partir de las 22.

Olor a pasado

El patio de la Beba propone shows delicados y de buen gusto en Villa Mercedes. Esta vez será el turno de “Surmenage” y “Les petricor”, dos bandas de mucho talento en la ciudad que harán su presentación a partir de las 22. Queda en Doctor Mestre 485

Peña santa

La peña, La pucha y Vendaval serrano son las bandas que conforman la grilla de la peña que se realizará a partir de las 22 en el club Yapeyú, de Yapeyú y Ministro Berrondo. Música, cantina, folclore y todo lo necesario para que el sábado sea verdaderamente musical.

Pascuas folclóricas

Otra noche a pura peña se llevará a cabo en “Media naranja”, el nuevo multiespacio de la ruta 146 kilómetro 115, donde se reunirán “Los juglares”, Daniela Calderón y “Las voces del Roarca”. A partir de las 22.

Lo pesado

”Pleto pluma”, uno de los payasos más coloridos del Valle del Conlara presenta “Equilibrado”, su nuevo show en el jardín de la Sala Amigxs de Merlo, un lugar amigable que lo recibirá a partir de las 18:30.

Un nombre interesante

Tras el éxito en su estreno de la semana pasada, “Secuencias de pasos finitos bien definidos que resuelven un problema”, la obra de Yamila Grandi, con Enzo Motura, tendrá su segunda función a partir de las 21 en “Al pan pan”, el teatro de El Trapiche. Las entradas cuestan 8 mil pesos.

Un lustro de pasión

Los cinco años de “Los pasioneros” se deben festejar de una sola manera: bailando. Será en “Las palmeras multiespacio” a partir de las 23:30 con “Los tropicales del Norte” y la “Roger Band” como invitados especiales.

El niño sensible

El pogo, el surf, las rastas y todo lo que hace que Boom Boom Kid sea un músico particularmente especial se difundirá en San Luis en el nuevo show del solista, a partir de las 23 en Comuna Club.

Un cuarteto animal

Siempre dispuestos a hacer bailar y divertir a su público, “Cuatro monos” seguirá con su trabajo de diversión, esta vez en All right, el bar que siempre los espera para hacer sus monadas. A partir de las 22:40

Los géneros

“Lado Bossa” vuelve a afinar sus instrumentos y hacer bailar con un ritmo muy particular a sus siempre atentos seguidores. La nueva presentación será a partir de las 22:30 en Casa Mollo.

El tío nocturno

Con la promesa de brindar un show distinto cada noche, Luis Soloa, Facu y Fer arrancan un nuevo mes en Roma multiespacio con todas las ganas de hacer bailar y celebrar a su público. A partir de la medianoche.