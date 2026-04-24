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Análisis y opinión

"Cuando la alarma se enciende: qué hay detrás de las amenazas en las escuelas"

Por Gabriela Bonisconti, Lic. en Orientación Familiar

Por redacción
| Hace 3 horas

Los episodios recientes en escuelas de distintas provincias —amenazas de bomba, situaciones vinculadas al uso de armas— generan preocupación, y con razón. Pero más allá del impacto y la urgencia de actuar, también invitan a pensar qué hay detrás de estas conductas.

 

Desde la orientación familiar, cuesta ver estos hechos como algo aislado o simplemente como “problemas de disciplina”. Muchas veces, cuando un chico llega a ese tipo de acciones, hay algo que no está pudiendo decir de otra manera. No es justificar, es tratar de entender un poco más.

 

Hoy niños, niñas y adolescentes crecen en un contexto complejo: mucha exposición a la violencia, vínculos más frágiles, menos espacios para hablar de lo que les pasa. Y cuando la palabra no encuentra lugar, a veces lo que aparece es el acto.

 

Ahí es donde los adultos tenemos un rol que no se puede delegar. La familia sigue siendo un espacio clave, no desde el control permanente, sino desde la presencia real. Estar, escuchar, interesarse, poner límites cuando hace falta. Parece básico, pero no siempre es fácil de sostener en lo cotidiano.

 

También vale preguntarnos cómo resolvemos los conflictos los adultos, qué lugar le damos al diálogo, cómo manejamos la frustración. Porque, en definitiva, eso también se transmite.

 

La escuela, por su parte, no puede quedar sola frente a estas situaciones. Lo que pasa dentro del aula muchas veces refleja algo que viene de otros ámbitos. Por eso, el trabajo entre familia y escuela no es opcional, es necesario.

 

Tal vez estos hechos, que tanto inquietan, también sean una oportunidad para revisar algo más profundo. No solo qué hacen los chicos, sino qué lugar estamos ocupando los adultos.

 

Porque cuando la alarma se enciende, apagarla es urgente. Pero entender por qué sonó, es imprescindible.

 

 

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