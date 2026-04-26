Fentanilo contaminado: este lunes continúa la indagatoria de García Furfaro

Este lunes por la mañana continúa la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. y que está detrás de la causa fentanilo contaminado, luego de que se dicte un cuarto intermedio.



El jueves 23 de abril, a través de una videollamada por Zoom, García Furfaro comenzó con su segunda indagatoria en la causa en la que se investigan las más de 114 muertes por el opioide adulterado, pero después de tres horas el juez Ernesto Kreplak informó un cuarto intermedio hasta esta mañana debido a problemas de conexión.



Según se pudo saber, en esas horas replicó su declaración del 2025 al sostener que se trató de un atentado y que no tiene relación con la contaminación de las bacterias en las ampollas.



Esta nueva indagatoria, en la que 14 procesados declararon, está relacionada a que ahora el magistrado deberá incorporar los nuevos casos confirmados tras las pericias.



Se aguarda a que este lunes se pueda completar la testimonial para así lograr obtener mayor información respecto a la causa considerada como la “peor crisis sanitaria de la Argentina”.



Agencia Noticias Argentinas.

