Colapinto paralizó a Buenos Aires, corrió en la Flecha de plata y dejó un mensaje

Tras hacer delirar a medio millón de personas que se acercaron a la exhibición que dio el domingo, Franco Colapinto dijo que la convocatoria es una mensaje a la Fórmula 1 para que tenga en cuenta a la Argentina en el armado de la competencia. “Nos merecemos volver al calendario”, dijo el argentino.

El joven piloto hizo dos pasadas con el Lotus E20 de Alpine y se sacó las ganas de manejar un Fórmula 1 frente a su familia y a todos sus fanáticos que se acercaron para decir presente en el mini circuito callejero que se armó en la Ciudad de Buenos Aires.

Antes, Colapinto hizo emocionar a los nostálgicos de la Fórmula 1 al girar en la Ciudad de Buenos Aires en la histórica “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en 1954 y 1955.

El Mercedes W196, con el que el cinco veces campeón del mundo dominó la categoría a mediados de la década del 50, cuando la Fórmula 1 recién nacía, fue exhibida ante casi 400 mil personas que vieron en directo el recorrido por las calles de Buenos Aires.

Durante el show a bordo de la “Flecha de Plata”, Colapinto no solo pudo saludar a la gente, que estaba visiblemente emocionada por ver uno de los autos más emblemáticos de la carrera de Fangio, sino que también cumplió el sueño de manejar el monoplaza de uno de sus máximos ídolos.

La histórica exhibición de Colapinto, que cuenta la con impresionante presencia de medio millón de personas, comenzó al mediodía con su primera vuelta en el Lotus E20 de 2012 y se extenderá con otras dos pasadas durante la tarde.