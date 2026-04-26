Murió Adolfo Aristarain: el adiós al director que inmortalizó los paisajes de San Luis

El cine argentino y español despiden hoy a uno de sus arquitectos más lúcidos. Adolfo Aristarain, el director que supo desnudar el alma humana en cada primer plano, falleció en Buenos Aires a los 82 años. La noticia, confirmada por la Academia de Cine de España, genera un profundo vacío en una industria que lo tuvo como referente absoluto, habiendo recibido recientemente la Medalla de Oro 2024 por su contribución histórica al séptimo arte.



Si bien su filmografía cuenta con títulos de la talla de Tiempo de revancha, Martín (Hache) y Lugares comunes, para el público local y los habitantes de Cuyo, su nombre quedará por siempre ligado a una de las películas más importantes de nuestra historia: "Un lugar en el mundo".



San Luis como escenario de la utopía



Estrenada en 1992, "Un lugar en el mundo" no solo es una pieza fundamental por su guion y sus actuaciones (con un elenco magistral compuesto por José Sacristán, Federico Luppi, Cecilia Roth y Leonor Benedetto), sino por haber puesto en el mapa cinematográfico internacional a Santa Rosa del Conlara, entre otros puntos de San Luis.



Aquel relato, que comienza con el regreso de Ernesto al pueblo de su infancia para visitar la tumba de su padre, convirtió los paisajes puntanos en un símbolo de resistencia y ética. La historia de Mario, el maestro que lucha por una cooperativa de lana contra los intereses de un terrateniente oscuro, y el geólogo español Hans, que llega al pueblo con un secreto sobre una represa hidroeléctrica, retrató como pocas veces la tensión entre el progreso y la dignidad humana.



El rodaje en San Luis dejó una marca imborrable en la región. Aristarain logró que el entorno geográfico fuera un personaje más: desde las cabalgatas de Ernesto hasta el incendio del galpón de lana, cada escena capturó la esencia de una Argentina profunda que peleaba por no perder sus ideales.



Un legado de dos mundos



Aristarain nació en 1943 en Parque Chas y fue un autodidacta que aprendió el oficio desde abajo: fue sonidista, montador y asistente de dirección de leyendas como Mario Camus y Sergio Leone. Su cine, influenciado por la narrativa de John Ford y Alfred Hitchcock, siempre buscó la verdad emocional.



“El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma”, había reflexionado recientemente.



A lo largo de su carrera, cosechó premios internacionales, incluyendo el Goya a la Mejor Película Iberoamericana por su obra grabada en suelo puntano. Su relación con actores como Luppi y Sacristán fue más allá de lo profesional, creando una "familia cinematográfica" que traspasó fronteras.



Hoy, la partida de Aristarain resuena con la frase final de su obra cumbre: el cine fue para él parte de su vida real, no ficción. Aunque ya no esté, su "lugar en el mundo" permanecerá siempre proyectado en la memoria colectiva.



Infobae/Redacción.

