Crisis en la Mixta: buscan protestar sin suspender clases tras solo 11 días de aula

La Escuela Normal "Juan Pascual Pringles", conocida tradicionalmente como la Mixta, atraviesa un escenario de extrema complejidad institucional. En lo que va del ciclo lectivo 2026, la falta de regularidad ha sido la norma, contabilizando apenas 11 días de clases efectivas.



Ante esta realidad que angustia a las familias, la comunidad educativa comenzó a gestar modalidades de reclamo alternativas que permitan sostener la lucha por mejoras salariales sin que ello implique el cierre de las aulas.



La estrategia principal consiste en trasladar el conflicto a la esfera de la "protesta activa". Esto incluye la convocatoria a abrazos simbólicos y manifestaciones en las inmediaciones del establecimiento, buscando que el reclamo sea visible para toda la sociedad puntana pero sin interrumpir el ingreso de los estudiantes.



Los docentes han planteado, además, la realización de clases públicas en espacios abiertos, una forma de seguir enseñando mientras se expone la gravedad de la situación laboral.



Para mitigar el impacto pedagógico, se ha trabajado en conjunto con el rector Néstor Castro en un plan de continuidad. El compromiso asumido por los educadores que se sumen a las medidas de fuerza incluye la entrega de tareas y guías de estudio, asegurando que los alumnos no pierdan el hilo conductor del aprendizaje.



Esta organización busca dar respuesta al pedido de los padres, quienes, aunque reconocen la justicia del reclamo docente, manifiestan una profunda preocupación por el tiempo escolar perdido.



El clima de tensión ha llevado incluso a grupos de padres autoconvocados a analizar la vía legal, barajando la posibilidad de presentaciones ante la Justicia Federal para asegurar el dictado de clases.



Mientras tanto, la institución mantiene abiertas las mesas de diálogo, apostando a que estas nuevas formas de visibilización permitan canalizar el conflicto de manera creativa y responsable, priorizando la permanencia de los chicos en la escuela.