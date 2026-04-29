Aprobaron el "Día del Maestro Rural"; la oposición denunció "romantización" sin mejoras

En el marco de la cuarta sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de San Luis otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que instituye el 4 de noviembre de cada año como el "Día del Maestro Rural Sanluiseño". La iniciativa, que llegó al recinto con despacho favorable de la comisión de Educación, Ciencia y Técnica, busca formalizar un reconocimiento (solo un reconocimiento, sin medidas superadoras) a quienes desempeñan su labor en los puntos más alejados de la geografía puntana.



El diputado oficialista Víctor Moriñigo, miembro informante del proyecto, fundamentó la propuesta destacando los valores indiscutibles de la docencia rural. Según explicó, el objetivo central es reconocer a maestros y maestras cuyo "común denominador es la enseñanza en contextos complejos y de dispersión geográfica". Desde el oficialismo, el discurso se centró en el "valor humano" y la dedicación de quienes sostienen el sistema educativo en el interior profundo.



Sin embargo, la cuestión derivó en un duro debate sobre las condiciones de fondo que atraviesa el sector. Desde el bloque del Partido Justicialista (PJ), el diputado Lucas Caymes advirtió que el homenaje queda incompleto si no se traduce en acciones concretas. "El reconocimiento no solo debe ser con el día, debe ser reconocimiento de sueldo; tienen que estar las condiciones dadas para que el docente llegue y no deje el tren delantero en el camino por el estado de las rutas", sentenció.



Críticas a una "ley económica y cómoda"



La diputada Silvia Sosa Araujo (PJ) fue la encargada de profundizar en las deficiencias técnicas y políticas de la iniciativa. La legisladora calificó al proyecto como una medida "políticamente cómoda" para el Estado, argumentando que se limita a lo declarativo sin ofrecer beneficios tangibles como mejoras en infraestructura, conectividad o incentivos para la retención de docentes en las localidades.



"Los fundamentos se reducen a romantizar la tarea docente sin hacer hincapié en los extras que implica la ruralidad", cuestionó Sosa Araujo durante su intervención. Además, aportó datos que, según denunció, el proyecto omite: en San Luis existen 190 escuelas rurales que albergan a más de 15.000 estudiantes.



"Esta ley habla de 'héroes silenciosos', un lenguaje que adorna el proyecto porque no hay un reconocimiento real. Es una ley simpática, económica para el Estado y que omite hablar de datos duros", agregó.



Un pedido de respaldo real



El bloque justicialista exigió que la normativa sea el punto de partida para una política educativa integral. Desde la oposición se solicitó, mediante una moción, que el proyecto volviera a comisión para ser ampliado con recursos pedagógicos y mejoras salariales, evitando que la jornada de capacitación prevista en el articulado sea solo un evento protocolar.



"Reconocer sin transformar las condiciones es solo un primer paso si se quisiera", concluyó la bancada opositora, remarcando que en el contexto actual de crisis y "salarios licuados", la comunidad educativa rural requiere mucho más que una nueva fecha en el calendario escolar para garantizar la dignidad de su tarea.



Luego se plasmó una polémica, porque los referentes opositores se retiraron del recinto, en medio de una cínica actitud del oficialismo, que se vanaglorió de la defensa del ruralismo, aunque no se aportó una sola línea que beneficie a los docentes y la comunidad educativa.

Rechazo a las "leyes de calendario"



El bloque del Frente Justicialista abandonó el recinto de la Cámara de Diputados en señal de protesta durante el tratamiento de la ley que instituye el "Día del Maestro Puntano". Los legisladores calificaron la iniciativa oficialista como una "puesta en escena" simbólica que elude el debate urgente sobre la crisis salarial y las precarias condiciones laborales que atraviesan los docentes en San Luis. "Un homenaje no paga el alquiler ni la canasta básica", sentenciaron desde la bancada opositora, subrayando que el sector se encuentra hoy bajo la línea de la pobreza.



La medida de fuerza busca visibilizar el bloqueo del oficialismo a propuestas de inversión real y la negativa del Ejecutivo provincial a abrir paritarias dignas. En un duro comunicado, el bloque reafirmó que no convalidará con su presencia leyes meramente declarativas mientras el Gobierno le dé la espalda a la realidad de las aulas. Exigieron que el reconocimiento a los maestros se traduzca en estabilidad en la carrera docente, infraestructura edilicia segura y un proyecto de ley que garantice salarios que superen el costo de vida actual.

