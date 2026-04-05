Gran triunfo de Mariano Navone en Bucarest: se consagró campeón

El tenista argentino Mariano Navone conquistó su primer título ATP tras imponerse al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en la final del ATP 250 de Bucarest.

El argentino, ubicado en el puesto 60 del ranking, logró el mayor triunfo de su carrera tras dos definiciones perdidas en 2024.

El encuentro, disputado en el Centro Nacional de Tenis que lleva el nombre de Simona Halep, se extendió durante dos horas y 17 minutos y presentó un desarrollo cambiante, con catorce quiebres de servicio.

Navone dominó el primer set con claridad, cedió el segundo en un parcial con siete rupturas y definió en el tercero tras un cierre ajustado.

No pudo concretar el triunfo cuando sacó 5-3 y dispuso de dos match points, pero recuperó el control, volvió a quebrar en el duodécimo game y selló el 7-5.

El bonaerense, nacido en 9 de Julio, afrontó la final con mayor experiencia tras haber alcanzado dos instancias decisivas en el circuito.

Llegó con desgaste acumulado: en semifinales disputó el partido más largo de la semana, de tres horas y 31 minutos, ante Botic van de Zandschulp, donde salvó dos match points. Además, su rival arribó desde la qualy, lo que incrementó la exigencia física del duelo.

Desde febrero, Navone trabaja con Alberto Mancini, tras cerrar su etapa con Andrés Dellatorre. El cambio marcó un nuevo impulso luego de un período irregular: había sido top 30 en 2024, cayó hasta el puesto 99 y atravesó dificultades físicas, especialmente en los pies.

El título se suma a una racha positiva, con diez triunfos en sus últimos once partidos, y llega después de consagrarse en el Challenger de Punta Cana.

Su recorrido incluye títulos en Polonia, Braunschweig, Lima, Poznan, Santa Fe, Santa Cruz de Bolivia, Buenos Aires y Cagliari.

El logro se enmarca en un hecho inédito para el tenis argentino, con tres finalistas en torneos ATP el mismo fin de semana: Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston, según se informó la Agencia NA.

Navone se convirtió en el cuarto campeón argentino en Bucarest, después de Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela, y saldó su deuda en finales ATP.

Trungelliti cayó pero está entre los "100"

El argentino Marco Trungelliti cayó en la final de Marrakech ante el español Rafael Jódar por 6-3 y 6-2, en el cierre de una semana histórica que lo llevó a disputar su primera definición ATP, convertirse en el debutante más veterano en una final y meterse por primera vez en el Top 100.

El santiagueño, de 36 años, no logró sostener el ritmo ante un rival de 19 que impuso condiciones desde el inicio, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El partido comenzó con un juego inicial muy extenso al saque del argentino, que terminó en quiebre y le permitió a Jódar tomar rápidamente el control del marcador.

Con devoluciones profundas y agresivas, el español castigó el segundo servicio de Trungelliti y administró la ventaja para quedarse con el primer set por 6-3.

En la segunda manga, el desarrollo no cambió. Jódar salvó una oportunidad de quiebre en el arranque y volvió a golpear primero, lo que mostró una clara superioridad en la velocidad de la pelota y en la iniciativa de los puntos.

El madrileño encadenó tres juegos de saque consecutivos sin ceder puntos, consolidó la diferencia con un nuevo quiebre y cerró el partido con una devolución cruzada a la línea para el 6-2 definitivo.

Más allá de la derrota, Trungelliti firmó la mejor semana de su carrera en el circuito, ya que superó la clasificación y consiguió victorias ante Rocha, Majchrzak, Moutet y el campeón defensor, Darderi, para alcanzar la final en Marruecos.__IP__

Del otro lado, Jódar completó un recorrido sólido con triunfos frente a Lajovic, Machac, Muller y Camilo Ugo Carabelli en semifinales, para quedarse con su primer título ATP y estrenar su palmarés en el circuito principal.