Una increíble constelación jazzera pasa diez días en Merlo

Mantener durante ocho años un festival de jazz en Merlo es una tarea tan gratificante como difícil. El jueves 9 de abril, con la llegada de un trío inglés que le dará desde el inicio el rumbo internacional al encuentro, comenzarán a rodar diez días de música en vivo, sonidos en libertad y sierras en los alrededores.

La nueva edición del Merlín Jazz Festival expandirá el género musical por 13 sedes que van desde el coqueto bar que que le da nombre al encuentro, a la Casa del Poeta; de espacios de amplia convocatoria a lugares más íntimos. Las entradas cuestan 15 mil pesos pero hay algunas actividades gratuitas muy interesantes.

Algunos de los nombres ilustres que pasarán por las jornadas son “Cloudmakers trío”, integrado por los ingleses Jim Hart en vibráfono, Michael Janisch en bajo y el baterista Dave Smith; Pipi Piazzolla, Jorge Araujo, la brasileña Pri Viana y Tomás Martínez, un argentino radicado en Nueva York que es considerado de los mejores saxofonistas de la nueva generación.

“Es muy relevante lo que va a pasar este año con el festival. Hemos ido creciendo año a año, pero esta vez dimos un salto de calidad muy grande”, dijo Mario Scardapane, quien junto al músico Alejandro Jamuz se ponen la organización del encuentro al hombro.

El factor determinante en la octava edición del Merlín es la presencia del trío inglés, posible porque el festival ganó un concurso en el Programa de Cultura Circular British Council, donde fue seleccionado entre 500 festivales de toda Latinoamérica.

“Cloudmakers” será el encargado de abrir la seguidilla con un show que dará el jueves a las 21 en La casa del poeta, donde al día siguiente darán una clínica. “Para nosotros es muy importante que en Reino Unido se esté hablando de nuestro trabajo”, dijo Mario.

Otra de las manifestaciones del crecimiento del encuentro es la cantidad de días que tiene por delante el festival, pero “el mayor signo de que seguimos por el buen camino es la gente que se suma como sponsor, como público, como músico, como lo que sea para ser parte. La comunidad se integró por completo”, sostuvo Scardapane.

En el plano nacional, la visita ilustre de este año es la de Piazzolla, líder de “Scalandrum”, una gran banda de jazz que los organizadores sueñan con tener en la grilla en algún momento.

Toda la programación, aquí: