"La Historia es como un gran chiste"

Cuando era un adolescente “y tenía todo mi cabello, largo”, Pablo Picotto vino a San Luis como parte de un ballet folclórico con el que recorrió buena parte de la provincia. Aquella visita es el único antecedente de la llegada del actor este fin de semana en otro rol artístico, el de standapero.

El humorista traerá a “Comuna” el viernes a partir de las 22 el monólogo “Tiempos modernos”, un repaso de varios personajes que inventó, con especial énfasis en Osmar Amarilla, el paraguayo que es un éxito en las redes. “Va a ser mi primera vez en San Luis, es un destino que me debía”, dijo el actor a El Diario de la República.

Hace pocos días, para promocionar el show, Picotto subió un divertido reel a sus redes en las que hace alarde, en el personaje de Osmar, de sus conocimientos de la provincia. Allí nombra a La Punta, al wifi y a la construcción de Terrazas del Portezuelo. El humorista aseguró que tiene “infinidad” de pedidos de sus seguidores puntanos para que actúe en San Luis y que insistió varias veces a sus productores para que programen una fecha aquí. Por eso y por algunos shows que debió posponer, la llegada del viernes es “una revancha”.

El origen de “Tiempos modernos” está en la “locura de ultra información, de redes sociales y de inteligencia artificial en la que estamos viviendo”. Fue su hijo de 12 años quien lanzó la primera piedra del espectáculo cuando le preguntó a Pablo cómo eran las cosas en su infancia.

“Cuando le cuento, él cree que nací en 1814”, responde con gracia Picotto antes de analizar las realidades e infancias tan distintas que tuvo con su hijo. “La gracia es cómo conciliar esos dos mundos”, agregó el humorista, que en el show simula hacer una recorrida por el barrio y encontrarse con diversos personajes como el vecino, el ferretero y, por supuesto, Osmar, el más esperado de la noche.

El nuevo contenido de Pablo es “Polimatía”, un nuevo producto que tiene especial presencia en YouTube y en que habla, con algo de humor pero no como eje central, de temas más universales como “Las meninas”, el carnaval, San Martín, Las Cruzadas o Malvinas. “No tengo muy en claro todavía –reconoce- si el objetivo es que la gente sepa algo más y de paso se ría; o si la cosa es que se ría y de yapa sepa algo más”.

Cualquiera sea la razón, la vinculación entre el estudio y análisis del pasado con el humor es permanente en Pablo. “La Historia es como un gran chiste”, dijo y señaló que el nuevo producto es justamente lo que quiere hacer en este momento, sin tanta preocupación en las demandas del público.

Con pasado en el humor político, el actor debió estar mucho tiempo informado para hacer sus monólogos, pero ahora optó por cambiar su modo de consumir la realidad. “A la mañana veo las cuatro o cinco noticias más importantes del día y después trato de no conectarme más a los portales, porque siento que el resto del día serán esas mismas noticias que pasen en bucle, pero sin la intención de informar sino de generar una sensación, una manija emocional”, aclaró.