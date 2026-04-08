Torrente, Maradona y mucho terror en una semana con novedades

Pese a que la semana en los cines tiene una diversidad de géneros, el terror ocupa buena parte de la cartelera. Tres de los seis estrenos que llegan esta semana a los cines de San Luis meten miedo.

Pero, casualmente, las otras tres producciones son las que asoman como las más interesantes de la segunda semana abril. La más esperada es “Torrente”, la saga del corrupto policía español creado por Santiago Segura, que llega a su sexta entrega, esta vez en el insólito rol de presidente del país.

La película nacional de la semana es “La casaca de Dios”, dirigida por Fernán Miras y con un elenco de excepción encabezado por Jorge Marrale, Natalia Oreiro y Paola Barrientos, quienes cuentan una emotiva historia basada en la camiseta con la que Diego Maradona le hizo dos goles a los ingleses en el Mundial de 1986.

A ellas se suma, “El drama”, que desde el título ofrece el género con Robert Pattinson y Zendaya como una pareja que en los días previos a su boda enfrenta a una crisis que desbarata lo que uno de ellos creía saber sobre el otro.

Las otras tres novedades son terroríficas. En "911: Llamada Infernal" dos policías encubren un tiroteo accidental durante un operativo de rutina y son perseguidos por una presencia aterradora; en “Beezel: la devoradora de almas” tres huéspedes de una casa maldita descubren a una bruja que habita bajo sus cimientos y que se alimenta de almas vivas; y en “El mono: la maldición regresa”, dos hermanos vuelven al olvidado motel familiar luego de la muerte de su abuela y hacen que un antiguo juguete cobre vida sedienta de sangre.