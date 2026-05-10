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Según el FMI

El crecimiento de la Inteligencia Artificial podría aumentar el riesgo de ciberataques

La entidad financiera internacional calificó de “inevitables” las brechas en las defensas cibernéticas de los bancos de todo el mundo.

Por redacción
| Hace 3 horas
El FMI calificó como "inevitable" que se produzcan brechas en las defensas cibernéticas de los bancos. Foto: NA.

El crecimiento de las herramientas avanzadas de inteligencia artificial (IA), como el modelo Claude Mythos, de la multinacional Anthropic, constituye un grave peligro para la seguridad informática, ya que permite identificar en poquísimo tiempo las vulnerabilidades del sistema.

 


Así lo advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una publicación en su blog oficial, en la que señaló que la IA “eleva el riesgo de ciberataques” a la categoría de "choque macrofinanciero", con el potencial de “comprometer la intermediación de pagos y la confianza en el sistema bancario a escala internacional”.

 


La institución, en un informe reproducido por la agencia de noticias Sputnik, destacó que esta tecnología aumenta la probabilidad de "fallos correlacionados", donde múltiples instituciones financieras podrían verse afectadas simultáneamente al compartirse debilidades en sistemas operativos y navegadores ampliamente utilizados.

 


El FMI calificó como "inevitable" que se produzcan brechas en las defensas cibernéticas de los bancos debido a la velocidad con la que la IA escala en la detección de fallas.

 


Además, el organismo financiero expresó su preocupación por la brecha de seguridad que genera el despliegue limitado de estas herramientas, actualmente restringido a un grupo selecto de organizaciones mayoritariamente estadounidenses.

 


Entidades como JP Morgan Chase, Amazon y Microsoft han tenido acceso previo para colocar parches de seguridad en sus sistemas, pero “muchos bancos en economías emergentes y en países en vías de desarrollo permanecen desprotegidos”, añade el informe.

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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