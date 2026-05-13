Las estrellas del padel puntano brillan en el Premier de Buenos Aires

Dos de los jugadores más experimentados entre los nueve puntanos que participan de la edición argentina del Premier Padel consiguieron el pase a las instancias más avanzadas del torneo y este miércoles jugarán para continuar en el certamen. Los mercedinos Maxi Sánchez, en pareja con Juan Ignacio Rubini, y Daniel “Sanyo” Gutiérrez, que juega con el español Víctor Ruiz, siguen en competencia. Otro que pasó de rueda es el oriundo de Concarán Ignacio Piotto Albornoz.

A partir de las 16, Sánchez y Rubini jugarán por la rueda de 32 contra Franco Stupaczuk y Miguel Yanguas en un compromiso muy difícil ya que los rivales del puntano y el oriundo de Chacabuco conforman la tercera pareja preclasificada. “Sanyo”, por su parte, se presentará un rato más tarde contra la pareja que está en el orden 14 en el torneo, compuesta por el español Javier Barahona y el argentino Gonzalo Alfonso. Y Piotto, quien hace pareja con Mario Ortega, cerrará la jornada contra los preclasificados número 9, los españoles Alejandro Ruiz Granados y Juanlu Esbri.

Para llegar a esa instancia, Sánchez y Rubini vencieron a otra pareja integrada por un puntano, la del villamercedino Valentino Libaak y Alex Chozas, a quienes se impusieron por 6-3 y 7-5. “Sanyo” llegó a la segunda rueda tras eliminar a una pareja argentina por 6-4 y 6-3; en tanto que Ignacio logró el pase tras una muy reñida lucha ante Francisco Gil Morales y Manuel Castaño, de España, a los que se impusieron en un doble 6-3 en el segundo y tercer set tras perder el primero por el mismo score.

El espectacular torneo argentino fue muy especial para los puntanos, ya que tuvo nueve paletas de la provincia en competencia, la mayoría en la qualy.

Agustín Gutiérrez tuvo una notable participación al pasar, junto al español Salva Oria, al cuadro principal tras dos triunfos consecutivos. Finalmente, cayeron en un muy peleado partido (en el que ganaron el primer set 7-5 y luego perdieron 6-4, 6-3) ante la dupla española de Enrique Goneaga y Andrés Fernández Lancha.

Quienes no pudieron superar la qualy fueron el mercedino Juan Cruz Forastello en dupla con español José Rico, que perdieron 6-3 y 6-1 ante Adrián Ronco y Julián Lacamoire; y el puntano Cristian Gutiérrez (en su regreso al circuito) quien en dupla con Boris Castro, sucumbió ante Nuno Deus y Pedro Perry, de Portugal, por 7-6 y 6-4.

Tampoco pasaron la clasificación las dos representantes femeninas de la provincia que consiguieron el hito de ser las primeras mujeres puntanas de participar del Premier. La quinense Francesca Floriani junto a Fiorella Propato, quienes dominan ampliamente la Liga Nacional de menores, cayeron sin atenuantes por 6-2 y 6-1 ante las españolas Anna Cortiles y Marta Arellano; y la merlina Zoe Benitez en pareja con María Azul Llorens se despidió tras perder por 6-2 y 6-3 ante las españolas Lara Arruabarrena y Marina Lobo.