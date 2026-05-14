Vivieron 25 años en una casa, cuidaron a la dueña y ahora quedaron en la calle

Por una media de la Justicia, los Bizzotto pierden el hogar donde vivieron por más de 20 años. Imagen ilustrativa. Foto: internet.

La angustia se apoderó de una familia de Juana Koslay. Carlos Bizzotto, de 76 años, y su esposa de 69, quienes residieron durante un cuarto de siglo en el Pasaje Los Hornos, fueron desplazados recientemente tras un litigio judicial que favoreció a un heredero residente en Canadá. La familia, que llegó a San Luis desde Mendoza hace décadas, denuncia que se encuentran en una situación de total desprotección.



La historia comenzó hace unos 25 años, cuando el matrimonio ingresó a la vivienda como inquilinos. Con el tiempo, se convirtieron en los cuidadores de la propietaria original durante su enfermedad.



Según el testimonio, tras el fallecimiento de la mujer, y con el aval de sus allegados directos de aquel entonces, los Bizzotto permanecieron en el lugar, invirtiendo ahorros y esfuerzo en mejorar la propiedad.



Sin embargo, al iniciar los trámites para la posesión veinteañal, apareció un hijo de la antigua dueña que reclamó la titularidad desde el exterior.

“Mis padres son dos personas grandes que dedicaron su vida a esa casa y hoy los corren con una mano atrás y otra adelante”, relató una de sus hijas a El Diario.



De acuerdo al relato familiar, el fallo judicial fue favorable al demandante, que nunca se presentó personalmente a las audiencias, siendo representado siempre por un abogado.



La situación es crítica: debido a la mínima jubilación que perciben, el matrimonio no califica para los planes de vivienda tradicionales. Aunque Carlos continúa trabajando como jardinero a sus 76 años y su esposa realiza tareas de costura y panificación, sus ingresos son absolutamente insuficientes para afrontar un nuevo alquiler o la compra de un terreno.



La familia asegura haber intentado contactar al Gobernador en actos públicos, recibiendo promesas que aún no se han concretado.



"No queremos nada regalado, estamos dispuestos a pagar en cuotas por un terreno o una vivienda social, pero no queremos que mis padres queden debajo de un puente. Necesitamos que alguien nos escuche, que no nos desampare", enfatizó la hija.



Por el momento, la pareja ha tenido que refugiarse en una habitación alquilada en Potrero de los Funes, aunque ya perdieron gran parte de las pertenencias que acumularon durante toda una vida.