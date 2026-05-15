La elegancia, la conciencia y las motos en las calles villamercedinas

El plan central es ponerse un traje elegante, subirse a la moto impecable como siempre y recorrer Villa Mercedes para una buena acción: visibilizar la salud de los varones. Con esas consignas la ciudad recibirá a la séptima edición de la Distinguished Gentleman’s Ride, una caravana motoquera que se replica en todo el mundo.

Manolo Maiztegui es el responsable y el organizador de la reunión que se realizará este domingo 17 a las 10 de la mañana desde la plaza Bailone, conocida como La plaza del avión, en el playón de las oficinas de Turismo de la Municipalidad de Villa Mercedes, en la zona Estación. Villa Mercedes es la única ciudad de la provincia que suma al encuentro.

Los motociclistas tienen que estar vestidos de gala, con saco, moño, alguna gorra que promueva y demuestre su distinción. Aunque el organizador sostuvo que “cualquiera puede ser parte del recorrido”. Otro sello distintivo es el vehículo, preferentemente antiguo o de colección.

La Distinguished Gentleman’s Ride nació por iniciativa de un grupo de amigos ingleses que perdieron a integrantes por el cáncer de próstata o por un suicidio; de allí que el foco esté puesto en mostrar la salud mental y física de los varones. “A nivel mundial, más de 720 mil personas se suicidan al año, y los varones son mayoría”, sostuvo el organizador.

El punto local fue puesto por Maiztegui en la alarmante cantidad de sucidios que se registró en el último año en la provincia.

El cáncer de próstata es también otro de las preocupaciones de la DGR. “Muchos hombres no piden ayuda, no hablan, no muestran lo que sienten y eso también mata”, agregó el organizador, que dijo que el encuentro busca generar conciencia, abrir conversaciones y recordar que pedir ayuda también es un acto de valentía.