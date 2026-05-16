River y Rosario Central al todo o nada

River recibirá este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que el encargado del VAR será Silvio Trucco.

River llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El "Millonario", previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle en condición de local a Racing por 2-1.

En dicho enfrentamiento, el "Canalla" se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián "Maravilla" Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

La actuación del árbitro fue tan alevosa que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado.

Detalles y posibles formaciones

Torneo Apertura

Semifinales

River - Rosario Central

Estadio: Monumental

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Silvio Trucco

Hora: 19:30. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.