La paz social pregonada

Articular la bronca, la desilusión, la rebeldía y también la esperanza, aparece como un camino de salvación. El pobre, el desocupado, el jubilado, el trabajador explotado que le han roto la vida sin que lo abrace el odio, siempre tienen algo que decirnos o enseñarnos.

Sin gritar ¡viva la libertad carajo!, pero desde el mismo escenario el Gobernador de la provincia lanza el autopregón: "Soy un promotor de la paz social...", justo cuando se está esclavizando la pobreza, acogotando la esperanza, desparramando una sui generis convergencia, un objetivo debilitamiento institucional y cancelando el diálogo político suena a hipocresía.



Esta no es una crisis, es el desmoronamiento de las estructuras y cimientos de la vida comunitaria, que desafía precisamente la paz social.

Necesitamos fuerza, la que proviene de la unión no la separada, de lo colectivo no la individual, de la diversidad no de la uniformidad.

Fuerzas centrifugas necesarias fruto de caminar con los débiles de la periferia o de las orillas. Hay un personalismo que ha contribuido al colapso de las fuerzas comunitarias y que ha provocado no una crisis sino una derrota significativa.



Los puntos del acuerdo con el CFI y el aniquilamiento de la estructura del gabinete a menos de un tercio para la finalización del mandato manifiestan la derrota no un signo y la transferencia de responsabilidad a un organismo no votado por el pueblo.

Lo único que se construye desde arriba, nos dice Eduardo Galeano, es un pozo. Cuando se edita la realidad o se la reemplaza por la encuesta se pierde la dimensión de lo veraz, lo auténtico. Comienza a tallar la fantasía. La percepción se disocia y las medidas aparecen discoladas.



Haber si se entiende: hay más pobres, pobres.

El hambre ya se sienta en la cabecera de la mesa familiar de los puntanos.

El estado se ha convertido en un profesor de la anomia, en un maestro que enseña como esquivar la ley.

El bono como artilugio para no cumplir con el mandato jurídico, ético y moral de abonar a los trabajadores el sueldo justo y equitativo y por ende digno, rompe el sistema normativo y atenta contra la paz social que se dice defender.