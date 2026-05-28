Tu poder antes y después de comprar: descubriendo al prosumidor que llevas dentro
La nueva forma de consumir es también una manera de producir. El término acuñado por Alvin Toffler hace casi medio siglo está más vigente que nunca. Por Sol Durini.
Pensemos en cómo comprábamos hace un par de décadas: Ibamos a un local, elegíamos un producto, pagábamos en la caja y nos íbamos a casa. Nuestro rol terminaba ahí. Eramos consumidores pasivos, el último eslabón de una cadena en la que no teníamos ni voz ni voto…
Pero el mundo cambió y nosotros, como sociedad, también.
Hoy quiero contarles sobre un rol que todos estamos ocupando en nuestro día a día casi sin darnos cuenta: el de prosumidores.
Aunque suene a un término moderno inventado por las redes sociales, la realidad es que la palabra fue acuñada en 1980 por el futurólogo Alvin Toffler en su libro “La tercera ola”. Es una mezcla entre productor y consumidor y define exactamente lo que somos hoy: personas activas que no solo consumimos productos o servicios, sino que participamos en su creación, mejora o promoción.
¿Y Cómo se ve un prosumidor en la vida cotidiana?:
-Sos vos cuando vas a tomar un café, le sacas una foto porque te encantó cómo te lo sirvieron y la compartís con tus amigos.
-Sos vos cuando entras a dejar una reseña en Google para avisarle a otros que ese lugar vale la pena.
-O cuando le mandas un mensajito al emprendedor que te vendió algo para sugerirle una idea nueva!
Ya no sos alguien que solo compra; en esta era, sos un usuario que genera contenido, interactúa con las marcas y difunde sus experiencias.
La reflexión que les propongo esta semana es que tomemos consciencia del poder enorme que tenemos desde nuestro lado humano y real.
Tu voz, tu recomendación y tu crítica constructiva hoy moldean los negocios que te rodean.
Cuando te tomas el tiempo de recomendar a ese emprendedor local, no le estás haciendo un simple favor, estás siendo parte de su crecimiento, estás creando valor genuino.
La próxima vez que dejes una reseña, compartas un dato útil de boca en boca o le des una sugerencia a una marca que te gusta, acordate de esto: ya no sos un simple espectador. Sos un prosumidor…
Y tu experiencia compartida es el motor que hace que las cosas mejoren para todos.
