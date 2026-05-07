Los buenos precios en el remate especial de vacas

Bajo el martillo de la consignataria Alfredo S. Mondino y a través de la pantalla de Canal Rural, se llevó a cabo el Primer Remate Televisado Especial Vacas para Faena. La subasta fue en el salón de la Sociedad Rural de “Las Flores”. Se comercializaron más de 4.700 animales.

La segunda fecha para el “Especial de Vacas” está prevista el 2 de junio en las instalaciones que la firma Mondino tiene en Buena Esperanza.

Evaluación

“Fue una idea que surgió como una alternativa para ordenar la oferta de vacas, porque siempre nos pasa a los que somos productores criadores, que salimos con toda la vaca junta cuando hacemos los tactos. Entonces entendimos que era un buen momento para también darle a esa vaca la posibilidad de ir a un feedlot o a un campo”, señaló con satisfacción Roberto Mondino tras el cierre del remate.

De acuerdo a lo informado por “La Voz del Pueblo”, el 90% de la vaca fue comprada para llevarla a los campos o al feedlot. “La única que no tuvo esos destinos fuero la vaca gorda, la de exportación, y la de consumo. Casi toda la vaca vacía se fue a los campos, incluso muy poco se llevó la industria, que compró la vaca casi terminada”, precisó Mondino.

El stock que estuvo a la venta, fue adquirida por productores de Santa Fe, a Córdoba, a Mendoza, a San Luis, a La Pampa y también de Buenos Aires.

“Fue un buen aporte a la comercialización, creo que los criadores quedaron muy contentos porque la vaca se pudo ir desparramando; y también estaban conformes los compradores, porque tampoco es fácil encontrar un conjunto así de hacienda y poder hacerse de las vacas en un solo día”, completó Mondino.

La novedosa propuesta de la consignataria que tiene un fuerte arraigo en San Luis, se centró en el plazo para el pago de la hacienda.

“Todo ayuda, cuando aparecen los 30-60 días, algún lote con 30-60-90 mejora porque le da la posibilidad al que engorda también, porque hay mucho maíz, que hoy está barato, entonces llevarlo al puerto por ahí no conviene, y es mejor transformarlo en carne. Así que es conjunto de cosas”, completó el consignatario.