La Fiesta del Ternero busca crecer y sumar productores con beneficios inéditos

La Sociedad Rural de San Luis prepara para el 9 y 10 de mayo una nueva edición de la tradicional Fiesta del Ternero, que este año llegará a su 45º remate con una apuesta renovada: ampliar la participación, sumar competencia regional y ofrecer beneficios concretos para pequeños y medianos productores.

El evento, que se desarrollará durante un fin de semana, combinará exposición, concurso y remate. Productores de distintos puntos de la provincia llevarán sus mejores lotes de terneros y terneras, que competirán por raza en grupos de entre cinco y quince animales, hasta consagrar a los mejores ejemplares. La raza Hereford, histórica en San Luis, volverá a tener un rol central en la competencia

Además, este año se sumará un certamen que abrirá la puerta a cabañas de provincias limítrofes, incorporando genética registrada y elevando el nivel de la muestra. La diferencia, explicaron desde la organización, radica en que estos establecimientos trabajan con animales inscriptos en asociaciones de raza, lo que garantiza trazabilidad y estándares superiores

El encuentro no solo apunta a la exhibición, sino que representa un eslabón clave en la cadena productiva. Desde allí parten los terneros que luego serán recriados en feedlots o destinados a mejorar líneas de reproducción, consolidando la base del sistema ganadero provincial

Pero el eje de esta edición estará puesto en los beneficios. La Rural anunció una bonificación del 20% en el traslado de hacienda para los productores que participen del remate, una medida pensada para aliviar costos logísticos y fomentar la participación. A esto se suma la provisión de caravanas electrónicas para quienes aún no hayan podido adquirirlas

En paralelo, se implementará un programa de acompañamiento para formalizar a productores que trabajan fuera del sistema. La entidad cubrirá los costos contables para que puedan inscribirse, facturar su producción y luego darse de baja, evitando así gastos permanentes. El objetivo es que pierdan el temor a ingresar al circuito formal y puedan acceder, a futuro, a financiamiento

Actualmente, la Sociedad Rural cuenta con unos 200 socios activos, y busca que más productores se sumen aprovechando estos beneficios. La estrategia apunta a fortalecer el sector desde abajo, en un contexto donde los pequeños productores suelen quedar relegados por los costos y la falta de herramientas.

La Fiesta del Ternero, que ya es un clásico del calendario provincial, intentará este año dar un salto: no solo mostrar lo mejor del campo, sino también ordenar, incluir y proyectar a quienes sostienen la base de la producción ganadera.