El sol gira para todos

La producción de girasol en San Luis tuvo un gran desenlace en los últimos cinco años, después de 4 años de lluvias por debajo de la media. Fue a partir de una constante demanda de los exportadores, lo que permitió que en la campaña 2025-2026 se estimen entre las 80 mil y 90 mil hectáreas las cultivadas con la oleaginosa.

Tras la caída en la cosecha registrada entre el 2007-2008 por “la presión” de las palomas, lo que llevó la superficie a retraerte entre otros aspectos, vino el repunte y los resultados de la actual temporada agrícola indican que ya se ha levantado el 80% de la siembra. El 20% restante se retrasó por los recientes temporales.

Los buenos vientos que soplan en torno a la generación de girasol hacen que los campos llenos de flores amarillas se ubiquen detrás de los dedicados al maíz y a la soja. El cuarto cultivo es el sorgo.

En el impulso que tiene la producción de girasol incidió en gran medida el aprovechamiento de la agricultura de precisión que ayuda a maximizar la ganancia y que “el traje salga a medida”. La definición corresponde al ingeniero agrónomo Ramiro Gonçalvez que, junto a sus colegas los ingenieros agrónomos Tomás Daract y Juan Cruz Domínguez, realizaron un estudio de la campaña a poco de finalizar, a partir del aprovechamiento de la tecnología para obtener mejores resultados en la próxima temporada.

El primer paso de la labor realizada consistió en el análisis de imágenes satelitales que ayudan a determinar los diferentes ambientes (loma, media loma y bajo). En segundo lugar, se hizo un estudio de suelo y en una tercera instancia, con toda la información al alcance de la mano, se tomaron las correspondientes decisiones.

Seguidamente los expertos armaron ‘la receta’ para que “el traje salga a medida”. Toda la información se carga en un pendrive y se traslada a la máquina sembradora.

Posteriormente, como quinto paso, se chequea que la sembradora haya hecho bien su trabajo, de acuerdo a lo planificado con las semillas y fertilizantes.

Por último, (sexto paso) llega el turno de la cosechadora que también hace un mapeo de los rendimientos para su posterior evaluación.

Los profesionales destacan: “Nuestra inteligencia artificial no deja de ser una inteligencia artesanal ya que cada paso tiene un análisis científico (imágenes satelitales, análisis de suelo, elección de herbicidas, elección de fertilizantes, elección de híbridos, elección de sembradoras con sistemas variables, pulverizadoras variables, cosechadoras con mapeos y sensores de pérdidas, etc); y, luego todo esto es evaluado à campo por el equipo técnico y acá aparece la inteligencia artesanal”

Informe de los ingenieros agrónomos

La Cumbre, San Luis Argentina 6 de abril de 2026

Se realizó una comparación entre tres lotes de girasol ubicados uno al lado del otro, analizando tanto su rendimiento como los costos de producción.

En los tres casos se trabajó de la misma manera: se aplicaron 80 kg por hectárea de urea azufrada protegida y se sembró con una densidad de 45.000 plantas por hectárea.

A partir de los datos obtenidos por la cosechadora, se generaron mapas de rendimiento que permiten ver cómo produjo cada parte del lote.

Con esa información, se dividió cada lote en distintos ambientes productivos, clasificándolos por colores para facilitar su interpretación: rojo para las zonas de menor rendimiento (lomas), amarillo para rendimientos intermedios (medias lomas) y verde para las zonas de mayor producción (bajos).

Sobre esta base, se realizó una simulación para estimar qué cantidad de insumos habría sido necesaria en cada ambiente si se hubiese manejado el lote de manera diferenciada, en lugar de aplicar una misma dosis en toda la superficie.

Resultados:

Cuadro 1. Análisis comparativo de rendimiento en kg/ha entre los mismos ambientes de cada lote.

Rendimientos mapeados con una cosechadora

Conclusión

En primer lugar, se observa que el lote 4 fue el de menor rendimiento, mientras que el lote 6 alcanzó los mejores resultados productivos.

Esta diferencia, que se detalla en el cuadro 1, se da a pesar de que en todos los casos se utilizó la misma cantidad de semillas y de fertilizante (urea).

Por este motivo, es probable que la variación en los rindes se deba a la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo en cada lote. En función de esto, se recomienda realizar análisis de suelo en la próxima campaña, con el objetivo de ajustar la dosis de fertilizante según el potencial productivo de cada ambiente dentro de cada lote.

En segundo lugar, al analizar los costos por ambiente y compararlos con un manejo convencional (donde se aplica la misma cantidad de insumos en todo el lote), se observan diferencias importantes. En las zonas de menor rendimiento (ambientes rojos), se podría haber logrado un ahorro de 6.257 dólares al aplicar menos insumos de manera localizada

Por el contrario, en las zonas de alto rendimiento (ambientes verdes), los costos habrían aumentado en 7.493 dólares respecto al manejo convencional.

Sin embargo, este mayor costo se ve acompañado por un incremento en la producción, lo que explica la diferencia de rendimiento entre los ambientes de baja y alta productividad.

Ing. Agrónomo Gonçalvez Ramiro

Ing., Agrónomo Daract Tomás

Ing. Agrónomo Domínguez Juan Cruz