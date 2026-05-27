Cerró la mayor planta avícola de la Argentina

Granja Tres Arroyos anunció el cierre por tiempo indeterminado de su planta de Concepción del Uruguay como consecuencia de una “delicada situación financiera” que atraviesa, producto del cierre de mercados de exportación por la gripe aviar, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

También, fundamentan la medida en los conflictos sindicales que, según indicó la compañía, paralizaron las operaciones y afectaron la cadena de producción avícola regional.

La firma recordó que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar un programa de retiros voluntarios y afrontar sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

Según la compañía, en los últimos meses se registraron en la planta “medidas sindicales inflexibles y desproporcionadas”, con paros, trabajo a desgano y un elevado nivel de ausentismo que afectó la previsibilidad operativa y generó dificultades en toda la cadena productiva.

Además, denunció situaciones de violencia y bloqueo por parte de algunos dirigentes sindicales hacia trabajadores que buscaban continuar con sus tareas para sostener el funcionamiento de la planta y preservar los puestos laborales.

La empresa indicó que, tras “agotar todas las instancias posibles de diálogo” y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad, resolvió avanzar con el cierre de la planta “a la espera de encontrar canales de entendimiento” que permitan retomar las operaciones en el futuro.

Granja Tres Arroyos destacó que cuenta con 65 años de trayectoria y más de cinco mil empleados, en medio de un escenario que calificó como complejo para la industria avícola nacional.