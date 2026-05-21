Alfredo S. Mondino hizo historia con un remate récord en la Expo Angus de Palermo

Alfredo S. Mondino volvió a dejar una marca fuerte en Palermo. En el marco de la 83° Expo Angus de Otoño Indoor, la firma protagonizó este miércoles uno de los remates más destacados de toda la exposición, comercializando más de 23 mil cabezas Angus provenientes íntegramente de la Pampa Húmeda, en una jornada marcada por la calidad, la agilidad de las operaciones y valores que sorprendieron al mercado.

Con un salón colmado en la Sociedad Rural Argentina y una dinámica comercial sostenida de principio a fin, la consignataria concretó el volumen más importante de toda la muestra, reafirmando su liderazgo dentro del negocio ganadero argentino.

“Fue un rematazo, el más grande de esta Expo Angus de Otoño. Se vendieron 23 mil cabezas, todas 100% Angus y provenientes de la Pampa Húmeda. Además, fue una comercialización muy dinámica y con excelentes valores”, destacó Francisco Garín, gerente Comercial de Hacienda de Alfredo S. Mondino.

La firma desembarcó en Palermo con una oferta superior a los 22 mil vacunos y una fuerte expectativa comercial, respaldada por una amplia cartera de clientes y un equipo de trabajo que volvió a demostrar capacidad operativa ante uno de los desafíos comerciales más importantes del año.

“Cada vez que nos encontramos con un desafío de esta magnitud, el equipo de Mondino demuestra que puede ir más allá. Cuanto más grande es el desafío, más se profesionaliza el trabajo y más se potencian todos, incluso frente a dificultades como las lluvias durante las filmaciones o el enorme volumen de hacienda. El remate terminó estando a la altura de lo que este equipo es capaz de hacer”, señaló Julián Bicondoa, martillero de la firma.

La jornada comenzó con Faenar TV, transmitido por Canal Rural, donde además se realizó un destacado concurso de novillos que premió la calidad y el trabajo de muchos productores clientes de la consignataria.

“La carne para la industria muchas veces parece un commodity donde todo vale lo mismo. Pero acá mostramos 2.300 novillos prácticamente de concurso y 700 vaquillonas gordas que tuvieron un plus. La gente valoró la genética, la inversión y una forma de producir. En apenas dos horas quedó demostrado por qué incentivamos este mercado”, sostuvo Garín.

Sin dudas, uno de los grandes puntos fuertes del remate fue el macho de invernada. Con más de 10 mil machos Angus encerrados y una calidad sobresaliente, las pujas rápidamente rompieron la referencia que traía el mercado y marcaron nuevos valores para la categoría.