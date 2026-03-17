El riego agrícola de Criolani Bauer está en Expoagro

La empresa Criolani Bauer participa de una nueva edición de Expoagro, la megamuestra del agro que se esta llevando adelante en San Nicolás, donde presenta su propuesta tecnológica con un stand propio de la marca Bauer.

Con raíces santafesinas, la firma exhibe soluciones vinculadas al riego agrícola, tanto mediante pivotes como carretes, además de sistemas de separación de efluentes y tecnologías sustentables orientadas a mejorar la eficiencia productiva.

Durante la exposición, el equipo de Criolani Bauer brinda asesoramiento a productores y muestra en detalle el funcionamiento de sus equipos, pensados para optimizar el manejo del agua y aportar innovación al campo.

Además, la empresa ofrece convenios con bancos para facilitar el financiamiento y una promoción especial: la compra de equipos permite participar de un viaje a la Agrishow, una de las ferias agroindustriales más importantes de Brasil.