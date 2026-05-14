Ganadera del Sur dirá presente en la Fiesta del Ternero de Quines

Las instalaciones que la Sociedad Rural del Norte (ruta 20 kilómetro 265) serán escenario de la 16° edición de la Fiesta del Ternero, en la que estarán a la venta numerosas cabezas correspondientes a productores de una amplia región.

“Se espera una muy buena calidad de hacienda y además de la subasta habrá un concurso de premiación para los mejores lotes de terneros y terneras”, adelantó Lucas Abdallah, que es uno de los responsables de Ganadera del Sur que de esta forma renovará sus vínculos con los ruralistas de todo el norte puntano.

Ejemplares de las razas Brangus, Braford, Hereford y Aberdeen Angus pasarán por la pista de comercialización, donde además se hará un remate de hacienda general.

Con la participación en la Fiesta del Ternero con sede el Quines, la consignataria cumplirá con un nuevo compromiso fijado en la agenda de mayo que ha comprendió el remate general desarrollado en su predio el 7 de mayo y la asistencia a la tradicional fiesta del ternero que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de San Luis.

“Estamos muy ansiosos”

El presidente de la Rural del Norte, Héctor Díaz Flores, dijo que hay un ambiente de gran expectativa por esta fiesta, que se fundamenta en la posibilidad de juntar una buena cantidad de hacienda.

“Por la abundancia de lluvias, que este año han sido anormales, hubo problemas en los campos grandes para circular y reunir los animales para sacarlos a la venta. Esto se observó en anteriores remates, pero ahora con un panorama distinto y, en base al movimiento de los transportes de hacienda que estaban ingresando al predio, es que estamos muy ansiosos y expectantes por el resultado de esta convocatoria”, expresó el dirigente.

A las 09:30, la actividad comenzará con la jura de terneros y terneras, al mediodía está previsto el tradicional almuerzo y, luego, largará el remate a cargo de Ganadera del Sur.