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9 y 10 de mayo de 2026

Rural de San Luis: cronograma de la 45° edición de la “Fiesta del Ternero”

El encuentro tendrá lugar en el predio de Belgrano y Rawson, ubicado en la zona oeste de la ciudad capital.

Por redacción
| Hace 8 horas

La dirigencia de Sociedad Rural de San Luis confirmó la agenda completa de las actividades que este fin de semana se desarrollarán en el contexto de la tradicional Exposición y Ventas del ternero” y el “1° Certamen Interprovincial del Centro del País”.

 

 

Para esta ocasión se ha previsto la realización del conservatorio “San Luis Ganadero 4.0: Herencia y Futuro”, que prevé la participación de prestigiosos referentes, técnicos y profesionales que compartirán sus conocimientos. La entrada es libre y gratuita.

 

 

 

 

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