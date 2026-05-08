Rural de San Luis: cronograma de la 45° edición de la “Fiesta del Ternero”
El encuentro tendrá lugar en el predio de Belgrano y Rawson, ubicado en la zona oeste de la ciudad capital.
Por redacción
| Hace 8 horas
La dirigencia de Sociedad Rural de San Luis confirmó la agenda completa de las actividades que este fin de semana se desarrollarán en el contexto de la tradicional Exposición y Ventas del ternero” y el “1° Certamen Interprovincial del Centro del País”.
Para esta ocasión se ha previsto la realización del conservatorio “San Luis Ganadero 4.0: Herencia y Futuro”, que prevé la participación de prestigiosos referentes, técnicos y profesionales que compartirán sus conocimientos. La entrada es libre y gratuita.
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