Rural de San Luis: cronograma de la 45° edición de la “Fiesta del Ternero”

La dirigencia de Sociedad Rural de San Luis confirmó la agenda completa de las actividades que este fin de semana se desarrollarán en el contexto de la tradicional Exposición y Ventas del ternero” y el “1° Certamen Interprovincial del Centro del País”.

Para esta ocasión se ha previsto la realización del conservatorio “San Luis Ganadero 4.0: Herencia y Futuro”, que prevé la participación de prestigiosos referentes, técnicos y profesionales que compartirán sus conocimientos. La entrada es libre y gratuita.