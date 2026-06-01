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Junio empieza con días nublados, plenamente otoñales

Las temperaturas irán de los 10 grados de mínima a los 20 de máxima. Habrá algo de niebla matinal y se anuncian algunas probables lloviznas. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Como corresponde a un otoño en pleno esplendor, la primera semana de junio tendrá mañanas frías, mediodías y siestas cálidas y tardes en donde la temperatura volverá a bajar. La Red de Estaciones Meteorológicas además anunció cielos nublados y algunas lloviznas probables.

 

 

El lunes con que se inicia el sexto mes del año la jornada será tan inestable como eso, con  aumento en la nubosidad y un leve ascenso de las temperaturas mínimas, que andarán por los 11 grados. La máxima será de 18.

 

 

Así como por la mañana se esperan neblinas y bancos de niebla en las regiones centro y sur por la tarde puede que haya algunas lluvias aisladas, que podrían alejarse por el viento, que será del este, con algunas ráfaga.

 

 

El martes las condiciones no cambiarán consideradablemente aunque la mínima bajará a 10 grados y la máxima subirá a 20, con el cielo parcialmente nublado y viento del norte. La niebla y la nubosidad continuarán altas.

 

 


A partir del miércoles se espera un descenso de la temperatura aunque no tan pronunciado pero que será más evidente por las nubes que cubrirán el cielo yel viento, que rotará hacia el sur.

 

 

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