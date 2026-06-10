¿Es "Pato" Fontanet el sucesor de "El Indio" Solari?

Algunos puntos de contacto aparecen inevitables, más allá de las estaturas históricas, entre Patricio “Pato” Fontanet –el músico que llegará a San Luis el viernes- y Carlos “El Indio” Solari, el compositor fallecido el viernes 5 de junio. Una lírica particular, la decisión de vivir por fuera de los canales tradicionales de difusión, la cabeza calva, la voz cascada, una mirada similar sobre el alcance de la música en la sociedad y la convocatoria hacia los mismos sectores son algunos de los elementos que unen a ambos rockeros.

Más allá de que hay un fragmento del público, potenciado por el reciente fallecimiento, que considera que Solari es una figura irremplazable en la música nacional, hay un público huérfano que necesita encontrar en poco tiempo una personalidad que los amuche, detrás de quien encolumnarse más que en búsqueda de alguna contención emocional. La primera impresión conduciría hacia “Los fundamentalistas del aire acondicionado”, la banda que creó “El Indio” y que continuará con su obra en recitales en vivo. Y otra opción es Eduardo “Skay” Beillinson, compañero inicial de Solari en “Los redondos”.

Pero los primeros por carecer de una figura hipnótica y el segundo por tenerla acaso demasiado potenciada no es seguro que el público se incline hacia ellos. Visto en un panorama más amplio, el rock nacional tiene a Fontanet y pocos más como posibles sucesores al trono del rey pagano y patricio (hay una coincidencia hasta nominal allí) que quedó vacante en una piscina de una casona del Gran Buenos Aires.

El líder de “Don Osvaldo”, la banda que el viernes tocará en San Luis, en Roma Multiespacio, producción de Diego Sosa manager group, no tiene el tono paternal que muchos seguidores de Solari consideraron a la hora de tomarlo como un referente. Tampoco parece perseguir la intención de agarrar ese legado tan pesado y dulce a la vez. Es cierto, también, que los príncipes no eligen ser hijos de quienes son.

El concierto del viernes será el primero que el grupo de "Pato" brinde tras la muerte del ícono rockero nacional, a una semana del triste suceso. Allí tendrán los puntanos la ocasión de ver, una vez más, a un cantante que supo lo que es el infierno, que padeció como pocos el escarnio público, que soportó el peso de cientos de muertes con su libertad y que sin embargo se muestra, entero, arriba del escenario. También ser encontrarán, como se encontraban con “El Indio”, con un artista meramente político, ferozmente crítico del gobierno actual y con alguna simpatía manifiesta por el kirchnerismo.

Para agudizar esas coincidencias, Fontanet le canta a los invisibles, que serían los mismos marginales a los que Solari iluminó con su verba, aunque no tanto con su ejemplo. Allí, en ese barro natalicio, el líder de “Don Osvaldo” tiene un punto de cercanía con su gente.

A lo largo de su carrera, “Pato” tocó varias veces en vivo temas de “Los redondos”, con los que demostró su admiración por la que haya sido, posiblemente, la banda de su calle en la adolescencia. “Tarea fina”, “Mi genio amor”, “El pibe de los astilleros” y “Motor pisco” fueron algunas de las canciones que Fontanet interpretó en vivo o en estudio para mostrar su acercamiento con “El Indio”. Un buen homenaje sería que alguna de ellas, u otras del repertorio redondo, estuvieran el viernes en San Luis.

El punto de distancia está en las letras de las canciones, más en sus formas que en sus contenidos. Mientras Solari usaba una poética cerrada, metafórica, escondida; Fontanet eligió contar sus vivencias con una lírica mucho más directa, del barrio, aunque los enemigos fueran prácticamente los mismos de siempre.