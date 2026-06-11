Un jueves con cuarteto, rock y folclore local

JUEVES 11

Golazo folclórico

Tras la inauguración del Mundial en All right hay más festejos con el show de “La cuerda”, el grupo folclórico que cada vez suma más seguidores. A partir de las 22:30 con entrada gratis.

Que nos llamen los mareados

La segunda semana del Festival Internacional de la palabra en escena muestra su crecimiento con el show de “La marea”, el coro de la ULP que a partir de las 20:30 cantará sus clásicos en el auditorio Mauricio López.

De otro planeta

“Dr. Marciano” vuelve a los escenarios y Casa Mollo es el ámbito de reencuentro. Será a partir de las 22:30 con una buena carta gastronómica para acompañar la música.

Madrugada bailable

Más puntano es imposible para “Los playeros”, que se suben a la fiebre mundialista y arman su clásico baile de los jueves en Malú. Comienza a las 2 de la mañana.





VIERNES 12

“El Wacho” está de regreso

Una vez más, Damián Córdoba llega a la provincia para brindar su baile y su música llena de alegría. Espacio Mitre de Villa Mercedes lo recibe a partir de las 23:30.

Canto de murga

Otra noche festiva en el Festival de la palabra en escena trae a la murga mendocina estilo uruguayo “La buena moza”, que con su espectáculo “25 son mejores” festeja su primer cuarto de siglo de vida. A partir de las 21:30 en la sala Hugo de Carril.





Políticamente incorrecto

Puro rock y lírica barrial propone “Don Osvaldo”, la banda de Patricio Santos Fontanet que regresa a la provincia para tocar en Roma multiespacio, en el recital más rockero del fin de semana.





Turco en la Illía

Acostumbrado a ser parte de distintos proyectos musicales Daniel “El Turco” Llaver toma su guitarra en soledad y presenta un acústico en All right, el bar de la avenida Ilía, que es como su segunda casa.

Buena visita

“Narrando contra la corriente” es el espectáculo que presenta Sergio Martínez, un reconocido director de teatro mendocino en la sala Amigxs de Mero. Comienza a las 21:30.

Un plumazo y el renacimiento

Con la dirección de Nahuel Maldonado asoma un nuevo grupo de teatro en San Luis que tiene la obra “Renacer (Borrar la vida de un plumazo)”, que se presentará a partir de las 21:30 en el TEA, de 9 de julio 1431.

Condimento para la canción

“Luisa y Vergel” proponen una noche pop, un encuentro de canciones divertidas y románticas que se escucharán en “Mandale Chimi”, de Pueyrredón 125 en Villa Mercedes.

Un triunfo

“Nada que perder” es la propuesta de música en vivo que tiene Casa Mollo para el viernes a partir de las 22:30 con entrada gratuita.

Transformar la realidad en humor

La primera función de la nueva gira de “Divas y fantásticas”, el espectáculo de La Pocha Show y Francis Legant con artistas invitados como Renato Franzi, será a partir de las 22:30 en el Boliche Don Miranda, un lugar que recibe con frecuencia al conjunto.





SÁBADO 13

Medio año pesado

La cuarta edición de “Mamas heavy: Hasta el fin del mundo” propone baladas y temas pesaditos para un sábado de mitad de junio. La cita ideal en Atípico, el bar de calle mitre

Un varieté total

La segunda función de “Divas y fantásticas”, el nuevo espectáculo de La Pocha show y su troupe de humoristas, transformistas y standaperos se realizará en la sala Jorge Laffue a partir de las 21:30.

Un adiós joven

“Criaturas migrantes”, una obra realizada por jóvenes actores de San Luis, se despide de su público luego de varias funciones y de una temporada inolvidable. Será en la sala Berta Vidal de Battini a partir de las 21.

Nuevos horizontes

“Polvo de hadas”, la nueva banda de Pepo Reynoso. ex integrante de “Kameleba” y “UMO” adelanta los temas de su próximo álbum en All Right a partir de las 22:30, con la idea de que todo va a estar bien.

Peña comunal

Una nueva presentación de “Cicatrices”, el nuevo álbum de “Los Norte libre” se concentrará en Comuna, que vuelve al formato peña para recibir a sus amigos y sus múltiples invitados: de Cándido Sainz a Daniela Calderón. A partir de las 22:30.

Letras teatrales

Muy reconocido en Mendoza como director teatral, Daniel Martínez cierra su gira por el Valle del Conlara con “Subrayado en un azul impensado”, una obra llena de referencias literarias que se presentará en La Cometa de Carpintería.





Dos con alma brasileña

Gastón Alcarazy Agustina Balián conforman “Alma bossa”, un dúo de innegables referencias estilísticas que se presentará en “Gran Reserva”, el restaurante calidad Premium que se encuentra en la entrada de Potrero Funes. A las 21.

Luz de noche

“Amores lejanos”, el tributo puntano a “Los Enanitos Verdes” vuelve a tocar en Casa Molo para que el público recuerde clásicos inolvidables del rock argentino de los 80. A partir de las 22:30, gratis.

Color en las peleas

“Las gladiadoras pop” conforman su gira internacional y hacen base en el Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes, donde presentarán su colorido espectáculo, a partir de las 17.

Las alas del cuarteto

Juan Manuel, El Ángel Tropical, celebra 20 años de canciones y ritmos en una noche llena de sorpresas que se realizará en Roma multiespacio. Todos los clásicos del solista que están acompañados por Sol y Fe.

Humor en la multitud

“Actuar para nadie” es la propuesta que tendrá la nueva jornada del Festival Internacional la palabra en escena. La obra viene desde Córdoba, de la compañía Noctilucas y se presentará en el auditorio Mauricio López a partir de las 21:30.

Una solista y un trío

Un ciclo musical que tiene a la Sala Amigxs de Merlo como escenario cuenta con Cande Marzinotto y Fede Vázquez Trío como animadores de una noche particular que comenzará a las 21:30.

DOMINGO 14





Maggie la rompe toda

Reciente ganadora del premio Gardel al disco de Música folklórica, Maggie Cullen viene a San Luis con “Décimas”, su notable álbum y la banda completa. A partir de las 21:00 en el auditorio Mauricio López de la Universidad de San Luis.





El tiempo de Jorge

Otro folclorista de inmensa trayectoria e inigualable consideración estará en La casa del poeta de Merlo. Jorge Fandermole presenta “Tiempo y lugar” otra vez en San Luis. A partir de las 21 con entradas a 30 mil pesos.

Malena y Marianela

Para despedirse de San Luis Malena Vieytes muestra su show solista de guitarra “Maldito corazón” en el escenario de All right como parte del Festival Internacional de la palabra en escena. A partir de las 22:30 y con la próxima compañía de Marianela Arce.

Colombia en el Mundial

En la previa al feriado, Casa Mollo propone baile cumbiero y festivo con “La parcera”, una de las bandas más convocantes de la escena provincial. El show comenzará a las 22:30 y terminará con una fiesta a pura diversión.

El dj del mundo

La visita electrónica del fin de semana será Tomy Wahl, un DJ de primer nivel que instalará su pista en ´Comuna para darle la opción tecno y house a la mitad del año.

Una fiesta de domingo

Cada vez más cerca de convertirse en clásico dominguero, en época de Mundial o no; en víspera de feriado o no; Kábala tiene todo para que el baile en en Salón Vial sea una fiesta de inicio de semana.