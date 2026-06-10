Una pregunta, una película y una historia para compartir

En medio de la pandemia, cuando las noticias sobre las muertes eran cotidianas, Julieta Pavic empezó a pensar sobre una pregunta universal, que tomaba otra forma y relevancia en ese momento particular de la humanidad: ¿Qué pasa después de la muerte?. La joven de 27 años, nacida en Bariloche, criada en San Luis y formada en cine en Buenos Aires, tenía allí el tema para su primer cortometraje.

A poco de estrenar en San Luis “Efímera”, el nombre del trabajo, la directora recuerda que el inicio del proyecto sucedió con la sensación de que la muerte “estaba a la vuelta de la esquina”. “Eso me inspiró para empezar a guionar esta idea que trata acerca de qué sucede cuando morimos, qué hay en ese más allá, ¿existe, no existe?”, se preguntó la cineasta a El Diario de la República.

El estreno puntano del corto, de 18 minutos de duración, será el viernes a las 18:30 en el Auditorio Mauricio López con entrada grutuita y la coordinación del debate posterior de Mercedes Parisi. Además de Pavic estarán en la proyección el productor Luis Jobbagy y el encargado de sonido, Ramiro Rodríguez, puntanos que trabajaron en el film.

Si bien “Efímera” se filmó en Buenos Aires gracias a la elección de un concurso de guion organizado por la Universidad del Cine, la película bien podría considerarse puntana. Además de la directora, el productor y el musicalizador, Elvira Tanferna, la única protagonista, también es de San Luis, aunque está radicada en Buenos Aires.

“Su participación fue muy importante –reconoció Julieta- durante la etapa previa al rodaje. Leyó el guion, me dio sugerencias y se puso en la piel del único personaje que tiene la historia, más allá de los extras”.

Tanferna interpreta a Emma, una joven solitaria que busca redimir sus tragedias con vino y películas. A partir de eso, la protagonista atraviesa fuertes situaciones para preguntarse qué hay después de la muerte. La directora aclaró que más que responder esa pregunta en profundidad, lo que buscó con la película fue generar más interrogantes en los espectadores.

El premio de la Universidad del Cine consistía en el préstamo de los equipamientos y algunas locaciones para la filmación, pero el gasto de realización contiene otros aspectos, que los productores cubrieron con préstamos de la familia y algunos amigos, más el trabajo ad honorem de técnicos de todos los rubros. “Hubo mucha gente que aportó, que quiso ayudar. El cine independiente es así”, sostuvo la directora.

“Todos pusimos nuestro trabajo, corazón y tiempo en el proyecto. Eso también hace que la película tenga mucha carga y mucho cariño por hacerla. Por eso el estreno en San Luis es tan especial para nosotros”, recalcó Pavic, quien dijo que mostrar su trabajo en el ámbito universitario es “un honor y un orgullo”.

Amante del cine desde pequeña, Julieta comenzó su relación con el arte cuando tenía 10 años y fue a estudiar teatro con Gustavo Machado, el recordado formador de actores en la provincia. “Una vez, me propuso como ejercicio inventar una historia y elegir quiénes me gustaría que la actúen. Creo que esa fue la semilla de lo que hago ahora”, recordó la directora, quien aprendió en ese momento que hay otras personas que pueden intepretar sus ideas. “No me veo como actriz, sí me veo como como directora que elige quiénes pueden representar esos roles y esos personajes”.