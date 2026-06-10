Juan Manuel “El Ángel Tropical” celebra 20 años de carrera con una noche única

San Luis se prepara para vivir una de las noches más importantes de la música tropical local. El próximo sábado 13 de junio, Juan Manuel “El Ángel Tropical” celebrará sus 20 años de trayectoria artística con un espectáculo especial en Roma Multiespacio, ubicado en Gervasio Escudero y Ruta 3.

El cantante, que comenzó su carrera a los 18 años eligió este escenario para compartir con su público una fecha cargada de emoción, recuerdos y agradecimiento por dos décadas de acompañamiento incondicional.

"Hace 20 años arrancaba a cantar con tan solo 18 años. Quiero festejarlo a lo grande, en un escenario único y fabuloso como Roma Multiespacio, con una entrada anticipada accesible para que todos puedan disfrutar del show", expresó el artista.

La propuesta promete un recorrido musical por toda su historia. En la noche, Juan Manuel revivirá canciones que marcaron distintas generaciones y repasará parte de los 46 discos grabados a lo largo de su carrera. Será una oportunidad para reencontrarse con los clásicos que acompañaron bailes, fiestas y celebraciones de miles de familias puntanas, además de disfrutar de sus producciones más recientes.

Actualmente, Juan Manuel lleva su música a toda la provincia y diferentes puntos del país, con lo que consolida una carrera sostenida por el cariño del público y una presencia permanente en escenarios de San Luis y provincias vecinas.

Como parte de la gran celebración, la noche contará con la participación especial de la Banda Sol y Fe, que realizará una de sus últimas presentaciones antes de iniciar una gira internacional por cruceros. La agrupación compartirá escenario en formato banda completa y aportará un atractivo adicional a un evento que promete emociones de principio a fin.

Además, habrá DJ en vivo, animación, invitados especiales y múltiples sorpresas preparadas especialmente para esta ocasión.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, una propuesta que busca permitir que toda la comunidad pueda ser parte de un acontecimiento que marcará un antes y un después en la carrera del artista.

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Veinte años de música, escenarios, kilómetros recorridos y canciones convertidas en himnos populares tendrán su gran celebración en una noche que promete quedar grabada en la memoria de los amantes de la música tropical.

El próximo 13 de junio, Roma Multiespacio será el escenario donde Juan Manuel “El Ángel Tropical” festejará junto a su gente una historia construida con pasión, trabajo y una conexión única con el público.

Fecha: Noche del Sábado 13 de junio

Lugar: Roma Multiespacio - Gervasio Escudero y Ruta 3

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