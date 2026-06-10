Un canto con los latidos de un corazón que se quiere quedar

En julio del año pasado, cuando Maggie Cullen estuvo en San Luis con un show acústico con el que llenó la sala Hugo del Carril, quedó en evidencia el amor que siente por la cueca, la tonada y el folclore cuyano en general. A menos de un año de aquella visita, la cantante vuelve a la provincia, ahora con toda la banda, con un premio Gardel reciente, un disco nuevo y el mismo cariño por los ritmos de la región.

“Décimas” es un notable álbum que la joven editó el año pasado y que tendrá su presentación oficial en San Luis el domingo 14 de junio a las 20:30 en el auditorio Mauricio López. “Para mí tocar allá es siempre motivo de alegría porque me encuentro con muchos amigos y un público muy especial y respetuoso”, dijo la folclorista en una charla con El Diario de la República.



Cullen llegará a la provincia con un grupo conformado por percusión, guitarra, piano y violín para presentar un disco que tuvo entre sus intérpretes al guitarrista puntano Sergio Zavala, al que la autora calificó como un músico “muy talentoso”.

El nuevo trabajo significó para la artista el final de un proceso muy largo “y muy lindo”, en el que se vinculó con la música de una nueva manera, en el rol de compositora. En ese punto, agradeció la aparición de Teresa Parodi para que la impulsara a esa nueva tarea.

Con 15 canciones, “Décimas” tiene varias particularidades que le valieron el premio al mejor álbum del folclore por parte de quienes otorgan el premio Gardel. Una de ellas es la gran cantidad de invitados, de Raly Barrionuevo a Ivonne Guzmán; de Kevin Johansen a Pachi Herrera. Cullen dijo que todas las reuniones surgieron de una manera muy natural y que trató de que cada uno se sintiera cómodo con el tema elegido.

“Con Raly nos juntamos en su casa a tomar mates y grabar, a Ivonne le elegimos un son cubano que le venía muy bien”, recordó la cantante.

Otra de las características del disco, que los puntanos podrán disfrutar en vivo, es la variedad de autores y ritmos que incluye. De Cuchi Leguizamón a Pablo Milanés, de Raúl Carnota a Chabuca Grande y de Andrés Chazarreta a Charly García, con algunas composiciones de la propia Maggie, conforman la lista del disco. “Por ahí pasa la búsqueda”, relató la autora.

En medio de esos nombres, asoma “Más que una tonada”, una canción firmada por el sanjuanino Ernesto Villavicencio, que Maggie conoció en uno de sus viajes a Cuyo. “Por ahí, al no bailarse, la música cuyana se deja de lado en los festivales y es una pena. Pero me acuerdo que en Cosquín de este año, cuando canté “Cuando el corazón se quiere quedar”, fue el momento más hermoso del show. Encima se cortó el sonido y quedé cantando sola con la gente. Fue emocionante”.