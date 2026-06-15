Un merlino convocado a la selección nacional de atletismo

El merlino Tobías Moreno fue convocado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down, FADASD, para integrar la Selección Nacional de Atletismo que representará al país en una competencia internacional.

El equipo nacional estará conformado por 12 deportistas y 4 entrenadores provenientes de distintos puntos del país, que llegarán al certamen tras años de entrenamiento, preparación y compromiso. Tobías será uno de los dos representantes de la provincia de San Luis dentro de la delegación argentina.

El equipo representativo de la Selección Argentina de Atletismo que compite internacionalmente se conformó mediante las designaciones oficiales de la Confederación Argentina de Atletismo.

La delegación incluye a deportistas convocados por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), con representantes puntuales de la provincia de San Luis y distintos puntos del país que participarán del Iberoamericano U20 de Lima.

Por Argentina serán parte de esa delegación una nueva camada de jóvenes talentos que fue seleccionada para representar al país, muchos de ellos preparándose también para el Mundial Sub-20 en Eugene, Estados Unidos.

La convocatoria representa un reconocimiento a Tobías por su esfuerzo, perseverancia y dedicación, y constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad merlina. Su participación también contribuye a visibilizar el deporte inclusivo y a promover oportunidades de desarrollo, integración y crecimiento personal a través de la actividad física.