Ordenaron nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio e ingresos formales de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.



Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012, con el fin de reconstruir su historia laboral y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.



Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la ANSES presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.



Paralelamente, el fiscal analiza también la información vinculada al patrimonio de su hermano, el diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni para contrastar tanto las declaraciones como los antecedentes.



Las principales líneas de la investigación judicial incluyen la trazabilidad de fondos, las operciones con critpomonedas y la sucesión familiar, debido a que se investiga el expediente sucesorio de su padre Jorge Adorni, quien falleció en el año 2002, luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una cifra importante de dinero en su inmueble que le permitió iniciar sus inversiones con bitcoins.



Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio de Caballiro, más el estado de sus deudas que son de un valor relevante.



En su declaración jurada de 2024, Adorni informó haber recibido $10.2 millones de una herencia, sin embargo, al año siguiente elevó dicha cifra a $73 millones, mientras declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre los años 2021 y 2023.



Agencia Noticias Argentinas.

