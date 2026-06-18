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SAN LUIS - Viernes 19 de Junio de 2026

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Cuatro partidos

Brasil y Paraguay, los sudamericanos del día

El equipo de Ancelotti enfrenta a Haití en busca de su primer triunfo. El de Alfaro intentará recuperarse ante Turquía. Los otros partidos: Estados Unidos- Australia, Escocia-Marruecos. 

Por redacción
| Hace 9 horas

Dos equipos sudamericanos sumarán su segunda participación en la Copa del Mundo este viernes 19 de junio. Por un lado, el poderoso Brasil, que no pudo salir del empate en su debut ante Marruecos y no descarta la participación de Neymar, juega su futuro ante Haití, que viene de caer ante Escocia.

 

 

El partido se jugará a las 21:30 y el conjunto verdeamarelo necesita ganar para mirar con más confianza un futuro que por ahora es incierto.

 

 

Además, para cerrar la jornada, Paraguay, el conjunto dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, tratará de recuperarse de la dura derrota de su estreno cuando enfrente a Turquía, a la medianoche.

 

 

El conjunto viene de perder 4 a 1 contra Estados Unidos en un partido en el que no demostró ninguna reacción frente al podería de los locales.

 

 

A su favor, el equipo guaraní tiene que jugará con la ventaja de conocer el resultado de los otros participantes de su grupo, ya que Estados Unidos enfrentará a Australia, a las 16 y dejarán la tabla a medio terminar.

 

 

En el grupo se enfrentan los dos ganadores del debut contra los dos perdedores.

 

 

El otro partido del viernes enfrenta, a las 19, a Escocia con Marruecos. Los británicos vienen de ganar y pretenden continuar en esa senda que les permitirá mantenerse en la cima del grupo.

 

 

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