El último jueves otoñal tiene todos los ritmos en agenda

JUEVES 18

Encuentros con ángeles amateurs

La academia de guitarra y canto Pentagrama ofrece “Prelúdico”, un show en donde se mostrará la evolución de los músicos y el talento de los integrantes. A partir de las 21 en la sala Berta Vidal de Battini.

Mundial de baile

Los jueves siguen siendo de Los playeros por más Mundial que hay en el universo. En Malú la histórica banda puntana repite su ritual a partir de las 2 de la mañana.

Tangos fatales

Una tarde noche a puro arte ofrece Casa Mollo con clases de tango, la proyección de una película y el recital de Matías Nose como para comenzar el fin de semana bien arriba. A partir de las 22:30 con entrada gratuita.

De afuera

Emma Gómez Estrada vuelve con su guitarra y sus clásicos internacionales a All right, donde tocará a partir de las 22:30 con entrada gratuita y toda la buena onda.







VIERNES 19

Mensú y prócer

“Garupá”, la banda que homenajea y recuerda al gran Ramón Ayala toca por primera vez en San Luis en un recital en el que mostrará sus dos discos. Será a las 21:30 en el auditorio Mauricio López.

Adiós amigos, adiós

Formada como una banda de amigos que se juntaron a hacer música, “Kika” anuncia la última juntada que bien puede ser el último recital de un grupo de vida corta pero intensa. A partir de las 21:30 en la sala Berta Vidal de Battini.





La guitarra no descansa

De a poco la taberna “La proa”, de General Paz 821 de Villa Mercedes, recibe artistas de afuera de la ciudad. Ahora le toca el turno a la guitarrista Daniela Calderón, quien llegará con sus canciones y su talento a una tierra conocida. A partir de las 22.







Rock para pastillas

El rock and roll más crudo y duro estará en los instrumentos y las voces de “Viejo azar”, la banda que vuelve a All right para recordar buenos tiempos y buena vida. A partir de las 22:30 con entrada gratis.

Yo voy en trenes

RadioCharly vuelve a los escenarios de Casa Mollo para recordar los temas del genio del rock nacional que mantiene su esencia y su calidad. Tocarán a partir de las 22:30.

Banderas en mi corazón

Para recordar las canciones inmortales de “Indio” Solari, “Juguetes perdidos” llega a Villa Mercedes y toca en el boliche Don Miranda. Su homenaje a “Los redonditos de ricota” será a partir de las 22 en otra misa imperdible.

Si no hay amor que no haya nada

Una nueva función de “Rotos de amor”, el estreno más reciente del grupo TIM, se presentará en la sala que la compañía tiene en San Martín 466 de Villa Mercedes. La función comienza a las 22.





Bebamos nuevas copas

Pampero, el solista que cada vez que puede se presenta en La ferroviaria, la vinería del Puente Blanco, vuelve a su segunda casa para tocar sus canciones a partir de las 22, entre vinos y maridajes.

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SÁBADO 20

Un comandante

Napoleón Garay vuelve a Villa Mercedes para tocar sus canciones en “La proa”, la taberna de la calle General Paz. Y no lo hará solo sino con invitados de primer nivel como Matías Chain, Jazmín Bustos y “El Chispa” Agüero. Imperdible a partir de las 22.

Con lo que cuesta armar un full

Soldado de la Independencia y de la autogestión, defensor del indie folk, Billordo siempre está de regreso a la provincia. Esta vez para tocar por primera vez en “En un puto

as”, el nuevo bar de Merlo que va a camino a convertirse en un reducto rockero. Acompañan los locales “Chico Watson”.

Teatro para todos

Con una prolongada gira por la provincia y particularmente por el valle de Conlara “Rebas Nis” es una obra teatral con dos protagonistas que ahora se presentará en La cometa, el espacio de Carpintería, a partir de las 20.

Baile en la noche

Posiblemente el recital más importante del fin de semana sea el de “Los Herrera”, el grupo que activará a partir de las 22 en Roma multiespacio para bailar y pasar un buen momento.

Le hizo crack

Rock puro e histórico rodea a “Rehenes voluntarios”, la banda de extensa trayectoria en la provincia que suma una nueva presentación. Esta vez en “La ferroviaria” para que todo vaya sobre rieles.

Luces de bar

Light play, el muy prolijo tributo a Coldplay que tiene San Luis, vuelve al escenario de All right, y hace que todo tengo un color especial. En la misma noche también tocará otro grupo RadioCharly.





Circo en el patio

“Dale” es un ciclo de espectáculos circenses que se presenta cada tanto en la sala Amigxs de Merlo. En esta edición además de Traslarisa, los organizadores, se suman un malabarista y Circo Viento. A partir de las 16:30, en el jardín del espacio y con entrada a la gorra.

Folclores por dos

Una noche a puro folclore se vivirá en Casa Mollo con “Cómplices” y “La cautana”, dos bandas que hacen de los ritmos tradicionales una forma de vida y una manera de disfrutar la música. A partir de las 22:30.

In english please

El excelente festival de la Palabra en escena se despide con la última función. Será de “El inglés”, la obra del prestigioso actor y director mendocino Gustavo Troncoso que se presentará a partir de las 21:00 en el Mauricio López.





DOMINGO 14

El ballet de Buenos Aires cuenta con grandes figuras de la danza contemporánea y clásica del país y llega a San Luis para brindar un espectáculo con todo su esplendor y su categoría será a partir de las 22 en el cine teatro San Luis



En la sala Amigxs de Merlo, músicos, poetas y artistas visuales se reúnen a partir de las 18 para rendir tributo a Carlos “Indio” Solari, el compositor recientemente fallecido que dejó un legado que todavía está fresco. La entrada cuesta 8 mil pesos.