"Las políticas públicas del Gobierno y del Ministerio de Turismo no son acertadas"

Villa de Merlo, una de las principales ciudades turísticas de la provincia, atraviesa su peor momento. Foto: Infobae.

En el marco de los debates por el desarrollo de Villa de Merlo, la problemática del turismo se ha consolidado como una de las mayores preocupaciones para los habitantes. En diálogo con El Diario de la República, Ana María “Titina” Nicoletti trazó un panorama alarmante sobre la realidad que atraviesa el sector y ligó el declive actual a la falta de respuestas efectivas por parte de la gestión provincial.



"El turismo, justamente en una de las mesas de trabajo en el Concejo, donde participó la asociación de hoteleros y la de guías, todos coincidieron en que está en rojo. Hay hoteles que cerraron sus puertas y el último fin de semana largo hubo una ocupación de apenas un 30 por ciento", detalló Nicoletti, con lo que reflejó el desolador diagnóstico compartido por los prestadores.



Para la vecina y dirigente radical, si bien el escenario macroeconómico nacional complejiza la situación, la falta de competitividad local se profundiza por la inacción de las autoridades provinciales.



"Esto es nacional, las políticas nacionales tampoco ayudan. Pero si nos comparamos con provincias vecinas como Córdoba o Mendoza, estamos muy por debajo. Las políticas públicas que se están llevando adelante desde el gobierno provincial y el Ministerio de Turismo no son acertadas para este momento histórico del país", sentenció.



El reclamo expuesto por Nicoletti resuena con fuerza en la comunidad local, donde genera un profundo malestar que la cartera turística provincial esté a cargo del exintendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto.



A pesar de su conocimiento directo de la plaza, los operadores y comerciantes denuncian una absoluta falta de medidas concretas de promoción para mitigar las quiebras y los despidos diarios que hoy golpean al principal motor económico de la región.