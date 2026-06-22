Cuatro partidos cierran la segunda fecha

La segunda rueda de la fase de grupos de la Copa del Mundo terminará el martes 23 de junio con cuatro partidos correspondientes a las zonas más relegadas del fixture. En ellas algunas estrellas del fútbol mundial seguirán su camino.

El primero en salir a la cancha será Cristiano Ronaldo, quien espera hacer su gol en este Mundial en el partido que Portugal tendrá con Uzbekistán a partir de las 14.

El equipo europeo tuvo un decepcionante debut ante República del Congo con quien empató en 1.

Más tarde, a las 17 y por otra zona, será el turno de Inglaterra, uno de los candidatos tras la primera rueda y que en la segunda intentará mantener su ritmo triunfal ante Ghana, en el duelo de punteros del grupo L.

A las 20 jugarán los perdedores de ese grupo en el debut, o sea Panamá y Croacia, quienes intentarán acercarse a los líderes y luchar por un posible tercer puesto.

Finalmente en el último turno que se jugará a las 23 los sudamericanos tendrán presencia con Colombia, que vuelve a jugar tras su victoria en el estreno. Ahora le toca la República del Congo para consolidar su liderazgo en grupo.