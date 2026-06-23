Rechazo de UPCN a la oferta salarial de la Municipalidad: la tildan de "insuficiente"

Los trabajadores municipales de Villa de Merlo, nucleados en UPCN, calificaron de "insuficiente" la propuesta salarial presentada este por el Ejecutivo local, la cual se ubica muy por debajo del desfasaje económico que sufre el sector.



La planta comunal —que no percibe actualizaciones en sus haberes desde el año 2025— venía exigiendo una recomposición de $450.000 dividida en tres tramos. El objetivo de este pedido era compensar la severa pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta septiembre de este año.



Sin embargo, la contraoferta oficial encendió el malestar. El Ejecutivo municipal ofreció un incremento del 14% aplicable sobre el salario básico (que actualmente oscila entre los $500.000 y $700.000 según la categoría).



En la práctica, este porcentaje se traduce en una suba neta de entre $70.000 y $100.000 en total. Además, la propuesta oficialista estipula que el monto se pague en dos cuotas: la primera con los sueldos de julio y la segunda con los de agosto.



Desde la conducción de UPCN aclararon que la medida alcanza tanto al personal contratado como a los agentes de planta permanente.

Ante la gran distancia entre lo solicitado y lo ofrecido, el sindicato anticipó que convocará a una asamblea general para evaluar la situación junto a las bases y definir los pasos a seguir.

El Corredor Noticias/Redacción.