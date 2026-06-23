Argelia venció a Jordania por el grupo de Argentina

Argelia venció 2-1 a Jordania en un partido emocionante del Grupo J.

Jordania se adelantó a los 36 minutos gracias a un gol de Al Rashdan, tras un error en la salida de la defensa africana y una asistencia fortuita de Altamari.

Argelia reaccionó en la segunda mitad y empató con un gran cabezazo de Bembo Ali, quien había ingresado tras el descanso.

El gol de la victoria llegó en los minutos finales, cuando Gune aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para empujar el balón al fondo de la red.

Jordania intentó reaccionar, pero Argelia supo mantener la ventaja hasta el pitazo final y se llevó tres puntos clave.

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