  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Martes 23 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Martes 23 de Junio de 2026

EN VIVO

Sigue en carrera

Argelia venció a Jordania por el grupo de Argentina

El conjunto africano sumo tres puntos de oro y se jugará la clasificación con Austria en la última fecha. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Argelia venció 2-1 a Jordania en un partido emocionante del Grupo J.

 

Jordania se adelantó a los 36 minutos gracias a un gol de Al Rashdan, tras un error en la salida de la defensa africana y una asistencia fortuita de Altamari.

 

 

Argelia reaccionó en la segunda mitad y empató con un gran cabezazo de Bembo Ali, quien había ingresado tras el descanso.

 

 

El gol de la victoria llegó en los minutos finales, cuando Gune aprovechó un rebote tras un tiro de esquina para empujar el balón al fondo de la red.

 

 

Jordania intentó reaccionar, pero Argelia supo mantener la ventaja hasta el pitazo final y se llevó tres puntos clave.

 

 

 

 

 

 

Si quieres resumir otros videos, envíame el link de YouTube y te lo resumo.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

    Más Noticias

    Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo