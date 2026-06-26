El entrenador de Costa de Marfil tildó de racistas a Schweinsteiger

El entrenador de Costa de Marfil, Emerse Faé, acusó de “racista” al exjugador de Alemania Bastian Schweinsteiger por los comentarios que realizó sobre el estilo de juego del equipo africano durante una transmisión televisiva del Mundial 2026.



El entrenador marfileño calificó de “asquerosas” las palabras del exfutbolista alemán y, además, cuestionó la falta de fair play de Alemania tras la derrota de su equipo por 2-1.



Schweinsteiger, campeón del mundo en 2014 y actual analista de televisión, aseguró que Costa de Marfil practica un “fútbol muy africano, poco ortodoxo y un poco salvaje”, por lo que la frase provocó un amplio rechazo en el país africano y en distintos sectores del continente.



“Me siento decepcionado. Es extraño que hable de esa manera. Vamos a demostrar que África no trata solo del aspecto físico, sino también de muchos otros aspectos técnicos y tácticos”, respondió Faé.



Luego endureció aún más su postura: “Sus comentarios fueron asquerosos. Hay mucha gente que quiere hacer noticia de esto; él fue una estrella del fútbol a nivel mundial, ahora está un poco en las sombras y quiere volver a estar en el centro de atención”.



El entrenador también apuntó contra Alemania por una acción ocurrida durante el encuentro que terminó con triunfo europeo por 2-1, en la que, según explicó, esperaba que el rival devolviera la pelota después de que Wilfried Singo la enviara fuera del campo para recibir atención médica tras una lesión, algo que finalmente no ocurrió.



“Nos hubiera gustado ver un poco más de fair play de una selección tan importante como Alemania”, afirmó Faé. Desde el conjunto alemán entendieron que la jugada no justificaba detener el desarrollo del partido ni devolver la posesión, una interpretación que generó el enojo del banco marfileño.



Además, el seleccionador criticó la actitud del lateral Nathaniel Brown durante el partido: “Es un gran jugador y forma parte de una selección muy importante. No necesita menospreciar ni hablar de sus rivales”, concluyó el técnico, quien opacó con sus declaraciones la clasificación de Costa de Marfil a los 16avos de final.



Agencia Noticias Argentinas.