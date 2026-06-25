Costa de Marfil derrotó a Curazao y se medirá al segundo del Grupo I en los 16avos

Costa de Marfil clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao el Estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I por los 16avos de final del Mundial 2026.



Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento, Costa de Marfil puede enfrentarse ante Noruega, quien hasta el momento es el escolte del Grupo I por detrás de Francia, aunque puede cambiar la definición.



Por otro lado, tras un sorprendente partido ante Ecuador, a Curazao le pesó la jerarquía de Alemania y Costa de Marfil y quedó eliminado del Mundial 2026 en lo que fue la primera presentación de su historia.



Agencia Noticias Argentinas.



