Alemania se lo dio vuelta de manera agónica a Costa de Marfil y aseguró la clasificación
Los alemanes se impusieron por 2-1 y se afianzan en el Grupo E.
Por redacción
| Hace 2 horas
Alemania se aseguró la clasificación. Foto: NA/Xinhua/Xiao Yijiu.
La selección de Alemania reaccionó sobre el final y le dio vuelta el partido de manera agónica a Costa de Marfil, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, para asegurarse la clasificación a los 16avos de final.
Los goles los hizo Deniz Undav a los 24 y a los 49 del segundo tiempo, mientras que Franck Kessié había abierto el marcador a los 30 del primero para el combinado del país africano, en el partido que se jugo en el estadio BMO Field (Toronto, Canadá).
Agencia Noticias Argentinas.
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