Alemania se lo dio vuelta de manera agónica a Costa de Marfil y aseguró la clasificación

La selección de Alemania reaccionó sobre el final y le dio vuelta el partido de manera agónica a Costa de Marfil, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, para asegurarse la clasificación a los 16avos de final.



Los goles los hizo Deniz Undav a los 24 y a los 49 del segundo tiempo, mientras que Franck Kessié había abierto el marcador a los 30 del primero para el combinado del país africano, en el partido que se jugo en el estadio BMO Field (Toronto, Canadá).

Agencia Noticias Argentinas.