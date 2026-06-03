A Melissa González el celeste y blanco le quedan cada vez mejor

Evidentemente, el celeste y el blanco son los colores que mejor combinan en Melissa González Vega, la puntana campeona panamericana de Taekwondo que desde que consiguió la medalla de oro en Panamá en abril se vio abandera en varias ocasiones.

La joven portó la bandera de la sección deportiva del desfile del 25 de mayo en San Luis y unos días antes fue escolta en el Campeonato Nacional de Taekwondo, donde como si fuera poco logró óptimos resultados deportivos.

En la continuidad de su excelente nivel, Melissa ganó la medalla de oro en el Nacional en la categoría Adultos y ratificó que este es su gran año de despegue.

De hecho, apenas terminado el torneo, el DT de la selección argentina de mayores de Taekwondo convocó a la medallista puntana entre los 16 deportistas que desde el domingo 7 de junio y por una semana serán parte en el CeNard de un campus nacional de entrenamiento. El objetivo es la preparación para los Juegos Sudamericanos de este año.

Melissa es la única puntana entre los seleccionados por Jorge Alvarez y Gabriel Taburelli.