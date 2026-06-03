  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Miércoles 03 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Miércoles 03 de Junio de 2026

EN VIVO

Convocada a la selección

A Melissa González el celeste y blanco le quedan cada vez mejor

La taekowndista puntana tiene que presentarse el domingo a un campus de entrenamiento con la selección argentina de mayores. Viene de conseguir el campeonato nacional y de ser la abanderada deportiva en el desfile del 25 de mayo. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Evidentemente, el celeste y el blanco son los colores que mejor combinan en Melissa González Vega, la puntana campeona panamericana de Taekwondo que desde que consiguió la medalla de oro en Panamá en abril se vio abandera en varias ocasiones.

 

 

La joven portó la bandera de la sección deportiva del desfile del 25 de mayo en San Luis y unos días antes fue escolta en el Campeonato Nacional de Taekwondo, donde como si fuera poco logró óptimos resultados deportivos.

 

 

En la continuidad de su excelente nivel, Melissa ganó la medalla de oro en el Nacional en la categoría Adultos y ratificó que este es su gran año de despegue.

 

 

De hecho, apenas terminado el torneo, el DT de la selección argentina de mayores de Taekwondo convocó a la medallista puntana entre los 16 deportistas que desde el domingo 7 de junio y por una semana serán parte en el CeNard de un campus nacional de entrenamiento. El objetivo es la preparación para los Juegos Sudamericanos de este año.

 

 

Melissa es la única puntana entre los seleccionados por Jorge Alvarez y Gabriel Taburelli.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo