Los hermanos Lucas y Tomás Villegas volaron en Perú

Los deportistas de Villa Mercedes le siguen dando grandes satisfacciones al deporte provincial. A la convocatoria de Leo Balerdi para disputar la “Copa Mundial de Fútbol 2026”, este fin de semana se sumó otra gran alegría: se trata de la rutilante actuación de los hermanos Lucas y Tomás Villegas, que en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, con sede en Perú.

Los atletas de la Selección Argentina conquistaron la medalla de plata en la Posta 4x100 Mixto y, también, la de bronce en la especialidad Posta 4x100 Varones.

“Estamos muy felices y orgullosos por esta actuación. Se cumplió uno de los objetivos de esta primera parte de la temporada. Del calendario era una de las fechas prioritarias y ahora, Lucas y Tomás ya están pensando en el torneo Panamericano que el 27 de junio se llevará a cabo en Medellín, Colombia”.

Esta síntesis del presente reciente y del futuro de los deportistas de San Luis la trazó el entrenador Mario Quiroga, quien insistió en señalar que muy fructífera la participación de sus dirigidos en Lima, Perú.

El viernes 29, se cumplió con la prueba de 100 metros llanos. Lucas ganó una serie con un registro de 10”29 centésimas. Y, en la final quedó en el séptimo puesto. Por su parte, Tomás fue noveno con 10”37.

El sábado, los velocistas oriundos de Villa Mercedes integraron la Posta 4x100 Mixta, junto a Guillermina Cossio (Venado Tuerto) y Milagros D’Amico (Salta). La carrera que hicieron fue brillante. Con un tiempo de 41” 76 se adjudicaron la medalla de plata. La de oro fue para Brasil y la de bronce, para República Dominicana.

Finalmente el domingo, Tomás y Lucas Villegas alcanzaron la medalla de bronce en la Posta 4x100 Masculina. La presea de oro fue para Puerto Rico y la de plata para República Dominicana. Los otros integrantes del equipo albiceleste fueron Juan Cianpitti y Daniel Londero, ambos de Buenos Aires.

El profesor Quiroga comentó que además de los excelentes resultados, sus dirigidos tuvieron otras satisfacciones debido a que Lucas en la prueba de 100 metros logró su mejor marca personal histórica y, Tomás su mejor marca del año.

Eso no es todo. En la especialidad 4x100 Mixta, el equipo medalla de plata alcanzó el récord argentino. Y, de igual modo fue marca histórica para el país, la lograda en los 4x100 varones.

Tras los Panamericanos de Colombia (en este torneo los gastos corren por cuenta de cada atleta), Lucas y Tomás Villegas tienen previsto un intenso segundo semestre: los compromisos agendados son: el torneo U-23, el Campeonato Sudamericano de Mayores y los Juegos Odesur que se desarrollarán en Santa Fe.