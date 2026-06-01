Paraguay: la lista de Alfaro con varios jugadores de la liga de Argentina

Paraguay, con Gustavo Alfaro a la cabeza, dio a conocer de manera oficial la nómina de futbolistas citados para disputar el Mundial 2026.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el seleccionado paraguayo vuelve a disputar una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia, su última participación fue en el Mundial de Sudáfrica 2010 donde llegó hasta los cuartos de final.

El debut de Paraguay se producirá el viernes 12 de junio ante el anfitrión, Estados Unidos, en el SoFi Stadium en Los Ángeles.

En el desglose de los convocados resalta la fuerte presencia de futbolistas con rodaje en las principales ligas del continente sudamericano y del fútbol europeo, aunque solo aparecen tres futbolistas con participación en la liga local.

Los 26 convocados por Gustavo Alfaro:

Porteros: Roberto Fernández (Cerro Porterño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores: Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Juan José Cáceres (Dinamo Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Fabián Balbuena (Gremio), José Canale (Lanús), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres)

Medicampistas: Diego Gómez (Brighton), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Damián Bobadilla (São Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (Portsmouth)

Delanteros: Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo), Ramón sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino).