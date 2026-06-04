El violín, el compromiso político, la danza y un viaje a Italia

De aquella niña cuyo talento sobresalía en las por entonces llamadas Proyecto Orquesta Escuela de la Municipalidad a la mujer que hoy es Luna Alcaraz, pasaron algunos años, pero sobre todo mucho aprendizaje. A los 18, la joven violinista que ya recorrió varios escenarios de la región estudia el Profesorado de Música Popular en la UNSL y se prepara para un momento de mucha trascendencia en su carrera.

Como parte de la Compañía folclórica “Danzantes”, la joven hará una gira por Italia en la que recorrerán por 35 días distintas ciudades. Será la primera vez que la artista salga del país.

Para reunir algo de dinero que la ayude con los gastos, Luna organizó una nueva edición de la Flor de peña, la reunión de músicos que creó a la raíz de “Flores del monte”, el grupo folclórico que comparte con su hermana Melina. El encuentro se realizará el sábado 6 de junio a las 20 en el salón Barrio Jardín Aeropuerto. “Dos para Cuyo”, Fede Lépez, Laura Novillo, “Norte Libre” y Bruno Cantisani, entre otros, serán parte de la noche.

Presentarse en un escenario, cantar, juntarse, hacer trinchera, es un acto político".

“Me causa mucha alegría que se hayan reunido tantos artistas para acompañarme. Saber que hay personas que todavía apuestan por el talento de los jóvenes y porque nuestra música, cuyana y y norteña, llegue a otros continentes es muy gratificante. Estoy muy agradecida con cada uno”, dijo la intérprete en una charla con El Diario de la República.

Entre los invitados está la compañía bailable a la que Alcaraz pertenece hace poco más de un año, aunque el gusto por el baile lo tiene desde siempre. En la peña habrá además comidas típicas y barra. El concepto de la reunión –dijeron los organizadores- es no solo acompañar un sueño individual, sino también “poner en valor la circulación internacional de nuestras raíces culturales”.

Una ausencia que lamenta Luna en la peña es la de "Flores del monte", el grupo en el que además participan Marianela Arce y Vicky Lo Giúdice. Un viaje de Melina puso en un impasse al cuarteto que tiene pendiente la publicación de un EP de cuatro canciones que se conocerán cuando las cuatro estén nuevamente en San Luis.

Tocar en el grupo representa para Alcaraz un compromiso social. “Creemos que que presentarse en un escenario, cantar, juntarse, hacer trinchera, es un acto político, y ponerse frente a mucha gente es algo que vemos como una necesidad urgente de expresar aunque sea un poco de lo que pensamos y de lo que queremos para habitar un mundo mejor”.